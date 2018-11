Trondheim: 10 elever får forbud mot opphold på skolen

Trondheim kommune vil be politiet om oppholdsforbud for flere enn ti ungdommer ved Rosenborg ungdomsskole.

Elevene kommer fra andre skoler og er uønskede fordi de har fremsatt trusler og gjennomført voldshandlinger mot andre ungdommer.

- Dette gjør vi av hensyn til de andre elevene på skolen som opplever det som skremmende at de oppholder seg på Rosenborg skole. Det er for å trygge disse og deres foreldre at vi nå ber om oppholdsforbudet, sier Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune til Adresseavisen (krever abonnement).

- Det er snakk om rundt ti elever fra andre skoler, samt noen elever fra Rosenborg skole som nå vil få alternative læringsarenaer ut skoleåret, sier Nereid til Adresseavisen.

I begrunnelsen skriver kommunen at elever opplever skolehverdagen som utrygg når disse personene er til stede. Ungdommenes atferd har over tid vært et problem for skolen og nærmiljøet på Rosenborg.

Ifølge Nereid har flere blitt utsatt for trusler, og disse truslene har i tilfeller også blitt gjennomført, det er utført flere kriminelle handlinger og noen av disse er delt på sosiale medier.

Kommunen forventer å få igjennom oppholdsforbudet raskt. Det er trolig at politiet allerede innen onsdag tar stilling til kommunens henvendelse.

Det fremgår ikke av Adresseavisens artikkel om problemene ved Rosenborg ungdomsskole er innvadrerrelatert. Politistasjonssjef ved Trondheim sentrum politistasjon, Arve Nordtvedt, har tidligere uttalt til NRK at:

- I den aktuelle gjengen skal det være snakk ungdommer fra alle samfunnslag, og av flere ulike etnisiteter.

