Trondheim-barnehage stenges for godt av sikkerhetshensyn

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har avvist klagen fra barnehagen Gnist Trøa på Heimdal i Trøndelag. Nå stenges barnehagen for godt.

Kommunen valgte å stenge den private barnehagen i januar i år, fordi de mente at den ikke ivaretok barnas sikkerhet og behov for omsorg godt nok.

Fra 1. mars stenges den for godt, som følge av at fylkesmannen har avvist Gnists klage på vedtaket, opplyser Trondheim kommune. Barnehagen har fått holde driften gående mens klagen ble behandlet.

Blant annet var det snakk om barn som er funnet forslått etter manglende tilsyn. I tillegg hadde foreldre meldt om bekymring knyttet til bemanning, pedagogisk innhold, oppfølging av barn og frostskader.

Gnist har avvist at barnehagen har et sikkerhetsproblem, og framholder at det er gjort betydelige forbedringer – knyttet til det fysiske inne- og utemiljøet i barnehagen, bemanningen, sykefraværet og kompetanse.

I et brev til foreldrene i januar i år varslet Gnist at vedtaket kan bli brakt inn for retten.

