Tropenatt 20 steder fra Agder til Trøndelag

Natt til lørdag ble det registrert tropenatt på omkring 20 målestasjoner i Sør-Norge. Det betyr at temperaturen aldri falt under 20 grader.

På Eigerøya utenfor Egersund var det varmest, der temperaturen var 22,6 grader på det «kaldeste», melder meteorologene.

Det var også tropenatt i Oslo, der temperaturen ikke falt under 21,3 grader på Blindern.

For å bli klassifisert som tropenatt i Norge må temperaturen aldri falle under 20 grader mellom klokken 20 om kvelden og fram til klokken 8 om morgenen.

Les også: Historisk varmerekord i Bergen

Men tropenetter er ikke noe vi opplever ofte. Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe sier til VG at tropenetter er sjeldne.

– Det er ikke slik at man kan regne med tropenetter om sommeren. Egentlig er det et sjeldent fenomen. Selv i løpet av en så varm sommer som vi hadde i fjor, var det bare et par tropenetter, sier han til avisen.

Les også: 5 ting mange gjør feil i bilen i sommervarmen

Ifølge VG var det også tropenatt på blant annet Kvaløyfjellet, Færder fyr, Svenner fyr, Strømtangen fyr, Jomfruland, Gullholmen, Lyngbør fyr, Lebergsfjellet, Sarpsborg, Snåsa, Hamar, Mandal, Fister, Hønefoss, Trondheim og Stavanger.