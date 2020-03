- Det er tydelig at det er mange som fortsatt ikke forstår alvoret.

Skrevet av Andreas Aass-Engstrøm, lege i spesialisering ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold.

Av med silkehanskene. Det er tydelig at det er mange som fortsatt ikke forstår alvoret. Vi ser idag at nordmenn strømmer til Strømstad, at det fortsatt arrangeres bursdagsvors og større familiemiddager. Tror dere ikke på at dette kan bli alvorlig? Tror dere det som skjer i Italia ikke kan skje her? Om du velger å «bare ta en tur til Sverige» eller samle folk å drikke øl, er det nå ikke usannsynlig at du bidrar til at noen dør. Om en slik handling fører til ett smittetilfelle, vil ett bli til ti - alt fordi du valgte å ikke tro på det myndigheter og vi som står i dette i akuttmottakene hver dag, sier.

For to uker siden var det 322 smittede i Italia. Idag er det 17 600 registrerte smittede - 1250 døde. Om du blir alvorlig syk, er over 60 år og kommer inn på sykehus i Italia, er det nå bestemt at du ikke prioriteres. Det du får da er oksygen og morfin, som lindring fram til du dør. Uansett. Liknende kan vi altså se i Norge, i Tønsberg, i Oslo, i Bodø før vi skriver 28. mars. Italia har et veldig bra helsevesen, Italia er ikke et u-land. Dette er ekte!

Og for å være direkte; å dø av å ikke få puste er en av de verste måtene å dø på. Det kan vi risikere at alle over 60 år kan få, pga mangel på respiratorer og personell. Jeg vil ikke at min eller din mamma eller pappa skal dø om to uker. I så fall kan det være din skyld, som ikveld skal arrangere bursdag.

Kom an! 2 uker eller 2 måneder, det er ikke lenge sett i et litt større perspektiv. Ikke dra i familiebesøk. Ikke be inn til bursdag. Besteforeldre skal ikke passe barna, av hensyn til besteforeldrene. Det er faktisk du og jeg som kan forhindre dette i å skje i Norge, ikke oss som jobber på sykehusene. Vi skal hjelpe de alvorligste syke, men jeg vil ikke måtte stå i posisjon til å prioritere hvem som skal få leve om to uker.

Innlegget ble først publisert 14. mars på Aass-Engstrøms Facebook-side.

