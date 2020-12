Tror Trump har en plan: Derfor vil Trump gå av som president like før Biden skal ta over

Justisministeren i New York tror at president Donald Trump vil gå av kort tid før Joe Biden skal innsettes som president.

NEW YORK (Nettavisen): Letitia James, som er justisminister i delstaten New York sier til tv-programmet The View at hun tror president Donald Trump vil gå av like før innsettelsen av Joe Biden og at han deretter vil be om at visepresident Mike Pence benåder ham.

Det er det nemlig åpning for.

Trump vil bli historisk

Trump vil i så fall bli den første presidenten i USA som benåder, eller forsøker å benåde seg selv.

- Den store majoriteten av jusseksperter har sagt at president Trump ikke kan benåde seg selv. Det han derimot kan gjøre, er å gå av og la visepresidenten, visepresident Pence, benåde ham, sier Letitia James til The View på TV-kanalen ABC.

- Og for å være helt ærlig, så forventer jeg at han vil benåde sine familiemedlemmer, hans barn, hans svigersønn og personer i hans administrasjon - i tillegg til noen av hans nærmeste medarbeidere. Og så forventer jeg at han på et eller annet tidspunkt vil gå av og la visepresidenten benåde ham.

- Men så, når det er sagt, og dette er viktig å forstå: han vil da bare bli benådet for føderale forbrytelser, men ikke for statlige forbrytelser, sier Letitia James.

Etterforsker Trump

Letitia James i New York leder for tiden selv en etterforsking av president Donald Trump. Presidenten etterforskes blant annet for en skattereduksjon han skal ha fått for å bevare skogen rundt eiendommen Seven Springs utenfor New York.

Letitia James etterforsker også andre deler a Trump-familiens forretningsaktiviteter i New York, en har ifølge Daily Mail så langt ikke funnet noen bevis for en kriminell handling.

Trump vil benåde «enhver person som noensinne har pratet med meg»

Ifølge det amerikanske nettstedet Axios tilbyr nå president Donald Trump benådninger til personer som ikke engang har bedt om det.

En av kildene opplyser til Axios at Trump skal ha sagt at han vil tilby benådning til «enhver person som noensinne har pratet med meg», skriver avisen.

Trump skal også ha spurt venner og rådgivere om hvem de mener han skal benåde.

Kilden sier at Trump diskuterer benådninger «som om det var julegaver.»

