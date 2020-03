Trosset feber og smittet 44 gjester med korona

Halvparten av Uruguays smittetilfeller kan spores tilbake til én enkelt gjest som deltok i kjendisbryllup.

Ifølge The Guardian skal nemlig den uruguayanske designeren Carmela Hontou (57) nylig ha vendt tilbake til landet fra Spania. Hun skal da ha kjent på feber, men valgte allikevel å dra i et bryllup i hovedstaden Montevideo.

Senere har det vist seg at 44 gjester på den sammen festen skal ha blitt smittet av koronaviruset. Alle tilfellene skal nå kunne spores tilbake til Hontou, som valgte å delta i bryllupet med totalt 500 gjester, til tross for at hun hadde feber, skriver den engelske avisen.

Bryllupet fant sted 7. mars.

- De sier jeg er en terrorist

Testene skal ha blitt kjent 19. mars. På det tidspunktet var de 44 smittede halvparten av alle smittetilfeller i hele landet. Tallet har senere steget til 135 bekreftede tilfeller.

Uruguay har kun 3,5 millioner innbyggere og opplever en stor økning av smittetilfeller. Fra 12. mars, hvor de kun hadde fire smittede til 135 tilfeller søndag, har gjort befolkningen og styresmakter urolige i det søramerikanske landet. I tillegg mistenker de at det er 392 nye smittede i landet.

Nabolandet Argentina med hele 45 millioner innbyggere har kun 97 bekreftede smittetilfeller til nå.

57 år gamle Hontou på sin side har forsvart sin avgjørelse om å delta i bryllupsfesten. Ifølge The Guardian skal hun også ha møtt sin 84 år gamle mor til lunsj etter at hun kom hjem til Uruguay.

Hun deltok også på en annen tilstelning der det ifølge Hontou selv skal ha vært «veldig mange mennesker».

Hun ble spurt av en reporter om det var smart å mingle med så mange mennesker etter at hun akkurat hadde ankommet fra Spania.

- Det er tullete. I tillegg, vet du hvor mange mennesker som kom med det flyet? skal Hontou ha svart.

Hun skal også ha blitt svært overrasket over reaksjonen hun har fått i Uruguay.

- De sier at jeg er en terrorist som tok med meg viruset for å drepe alle sammen, sier hun til den argentinske nyhetssiden Infobae.

TOK IKKE HENSYN: Carmela Hontou deltok i bryllup til tross for feber. Der smittet hun flere gjester. Foto: Skjermdump, Canal Once Punta del Este

Kan bli straffet

Hontou kan nå risikere straff under paragraf 224 i Uruguays lovverk for spredning av en farlig sykdom, ifølge flere medier i landet.

Hennes sønner som også skal ha brutt karanteneregler risikerer straff.

Flere land i Sør-Amerika sliter nå med at folk ikke tar karantene på alvor. I Argentina må politi og militæret påse å ha sikkerhetssjekker på veier, samtidig blir alle flyvninger, tog og bussavganger innstilt fra og med fredag.