Trosstøtten bør fjernes i sin helhet

Anette Trettebergstuen mener Frp må feie for egen dør. Bakgrunnen er at jeg utfordret Ap da de ville ta fra Jehovas vitner statsstøtten.

Av Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Frp og medlem i familie- og kulturkomiteen

Dette skjedde etter flere medieoppslag om et negativt syn og dårlig behandling av kvinner og homofile. Min utfordring gikk på om dette var politikk som skulle gjelde kun Jehovas Vitner, eller om dette var et prinsipp for alle trossamfunn?

Svaret fra Trettebergstuen var at dette var et generelt prinsipp, og at Frp måtte feie for egen dør, siden vi tidligere har stemt imot Arbeiderpartiets seks krav til trossamfunn.

Ingen praktisk effekt

Problemet er imidlertid at Trettebergstuen aktivt forsøker å forlede folk flest.

De seks punktene hun refererer til har absolutt ingen praktisk effekt på problemene beskrevet som kvinnediskriminering og homohat.

Men i Trettebergstuens kretser er det sikkert behagelig, og ikke minst populært, å kritisere en trosretning som Jehovas vitner. Å kritisere andre trossamfunn som objektivt sett står for langt mer diskriminering og en lagt mer skadelig ideologi, er nok ikke politisk akseptabelt for Trettebergstuen.

Kvasiløsninger forsterker problemet

Problemet med tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn blir ikke mindre ved at pengene deles ut av et statlig «meningspoliti», slik kravlisten til Ap fordrer. Snarere tvert imot. Sakens kjerne er at tro er en privatsak og ikke bør finansieres av skattebetalerne. Kvasiløsninger, som å innføre statlige krav til trossamfunn, forsterker faktisk problemet ytterligere.

Staten har ansvar for å sikre overholdelse av lover og menneskerettigheter, men ikke å «statsautorisere» trossamfunn.

En liste med symbolpolitikk

Jeg er stolt over at Frp stemte imot Aps rekke med intetsigende krav til trossamfunnene. Vi kan ikke bruke tid på symbolpolitikk.

For å være sikker på at jeg ikke har oversett noe, har jeg lest gjennom Arbeiderpartiets liste flere ganger, og klarer virkelig ikke å fatte hvordan Aps punkter imøtekommer undertrykking av homofile og kvinner i trossamfunn. Det minner mer om en liste med klasseregler.

Jeg er redd for at Trettebergstuen har en naiv tro på byråkratiske systemer.

Virkeligheten fungerer ikke slik at all kvinnediskriminering forsvinner så fort man får «40 prosent representasjon av kvinner i styringsorganer som forvalter statlig støtte hos tros- og livssynssamfunn».

Dessverre.

Heller ikke i min villeste fantasi kan jeg se for meg at det å opprette en «likestillingspott» faktisk sørger for reell likestilling i tros- og livssynssamfunn. En «samfunnskontrakt som forplikter til aktivt integreringsarbeid» høres absolutt koselig ut, men det stopper der.

Lovbrudd skal ikke fordekkes i religionens navn

Det er verdt å understreke at norske lover og regler skal gjelde uansett.

Denne regjeringen prioriterer arbeidet med å sikre at de også skal gjelde innenfor veggene til tros- og livssynssamfunn. Frp arbeider for at lovbrudd ikke skal kunne fordekkes og velsignes i religionens navn - dette gjelder blant annet i kampene mot tvangsekteskap, vold, diskriminering, trakassering og negativ sosial kontroll.

Det at tros- og livssynssamfunn følger norsk lov skal være en selvfølge. Ikke noe de får «belønning» for i form av en klekkelig sum penger fra staten.

Frps løsning er mest rettferdig

Fremskrittspartiet har lenge stått alene om å ville fjerne tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn. Når vi har påpekt ordningens svakheter, har de andre partiene lukket øynene. Fremskrittspartiet mener den mest rettferdige løsningen er å kutte all støtte til tros- og livssynssamfunn. I sin helhet. Ikke bit for bit.

Slik unngår vi diskusjoner om hvilke politiske agendaer som er «verdig» statlig støtte, en debatt vi bør holde oss for gode til.