Trudeau krever full klarhet i hvorfor passasjerfly ble skutt ned

Canadas statsminister Justin Trudeau har bedt Irans president sørge for full klarhet i hvorfor det iranske forsvaret skjøt ned et passasjerfly.

Trudeau kom med kravet i en telefonsamtale med Irans president Hassan Rouhani lørdag.

Trudeau sier lørdag kveld at han i samtalen også ga Rouhani beskjed om at innrømmelsen av nedskytingen var et «viktig første steg», men at «mange flere steg må tas».

Den canadiske statsministeren opplyste også at canadiske etterforskere er på vei til Iran.

176 personer omkom i nedskytingen, inkludert 57 kanadiske statsborgere.

«Canada og verden har fremdeles mange spørsmål, spørsmål som må besvares», sier Trudeau.

«Det er helt nødvendig at Canada deltar i denne undersøkelsen. Vi forventer et fullt samarbeid fra iranske myndigheter».

