Truer med å knuse Støres drøm: Her er Moxnes' krav til Ap

- Vi er ikke en dørmatte for noen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

I Nettavisens stortingsmålinger for august er Ap-leder Jonas Gahr Støre avhengig av Rødt for å få flertall til å kunne kaste Erna Solberg ut av regjeringskontorene.

Nå truer Moxnes Støres regjeringsdrøm, og kommer med knallharde krav til Ap-lederen.

- Vil de ha støtte fra oss, må de innfri våre krav. Vi er ikke en dørmatte for noen, slår Moxnes fast overfor Nettavisen.

I målingen får de rødgrønne partiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet til sammen 78 stortingsrepresentanter, som ikke er nok til flertall. Siden også Miljøpartiet de Grønne (MDG) er under sperregrensen, havner Rødt i en vippeposisjon som kan gi partiet mye makt.

- Støre som må velge

Med en oppslutning på 4,1 prosent, får partiet sju stortingsrepresentanter mot dagens ene, som er det Støre trenger for å få flertall for sin regjering.

- Vi er helt krystallklare på at vi vil kaste Høyre-regjeringen. Hvis vi får kastet Solberg så har vi et nytt flertall i Norge. Da er det Støre som må velge, sier Moxnes, og påpeker:

- Han må velge om han vil gå til oss for å få gjennomslag for en politikk som er best for vanlige folk, eller om han vil rote rundt i sentrum, med Venstre og KrF, og danne flertall med dem, sier han.

DØRMATTE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier det er opp til Støre om han vil velge Rødt eller sentrumspartiene Venstre og KrF, men mener Aps velgere vil mislike det siste. - Men vi er ikke noen dørmatte, sier han og viser til flere saker som de vil kreve gjennomslag for. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Moxnes advarer samtidig mot konsekvensene dersom Rødt vrakes.

- Det er opp til Støre, men jeg tror velgerne vil merke seg det dersom han vender oss ryggen og går over midtstreken, ikke minst de LO-organiserte og fagorganiserte som han er avhengig av. Jeg tror ikke velgerne vil sette særlig pris på det, sier han.

- Lage suppe i sentrum

Rødt-lederen viser til det som skjedde i 2017, da Støre åpnet døren for et samarbeid med både Venstre og KrF - og folk i fagforeningene ble forbannet.

- Så hvis han vil noe annet, og følge Høyres hovedspor med økte forskjeller, la velferdsprofitørene tappe milliarder av skattepengene våre og ikke gjøre noe med sosial dumping, så kan han bare glemme vår støtte. Da får han lage suppe i sentrum med Venstre og KrF, sier Moxnes bestemt.

IKKE FLERTALL: De tidligere regjeringskameratene Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken har ikke flertall på Nettavisens augustmåling som er utført av Sentio. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Han legger imidlertid ikke skjul på at Arbeiderpartiet så langt har vist Rødt en ganske kald skulder.

- Støre har ikke godblunket så mye i vår retning, men vi lever helt greit med det. Det er ikke han som bestemmer det, det er det velgerne som gjør, heldigvis, sier han, og legger til:

- Jeg tror at Støre håper han ikke trenger Rødt, men jeg tror han nok innerst inne vet at han kommer ikke utenom Rødt hvis han vil ha et handlekraftig flertall.

- Ikke subsidiere e-tron

Og kravlista fra Moxnes er lang dersom det blir forhandlinger med Støre.

- Det viktigste er at vi må få ned forskjellene mellom vanlige folk og de rikeste, sier Moxnes i intervjuet med Nettavisen.

Han krever tiltak mot arbeidsledighet og sosial dumping, en profittfri velferd - samt det han mener er en mer rettferdig miljøpolitikk.

- Det er mange som er lei av en miljøpolitikk hvor man bruker milliarder av kroner på å subsidiere de dyreste el-bilene, Audi e-Tron og Tesla, og som heller vil ha en mer rettferdig miljøpolitikk, sier Moxnes.

VIL KUTTE STØTTE: Moxnes vil ha slutt på subsidiene til dyre el-biler som Audi e-Tron og Tesla. - Vi vil ha en mer rettferdig miljøpolitikk, sier han.

Når det gjelder Rødts hjertebarn profittfri velferd, er han krystallklar:

- Det å sikre at skattepengene bevilget til barnehager og eldreomsorg går til det, og ikke til å fylle opp kontoen til noen rike velferdsprofitører, blir viktig, sier han.

- Regjeringen er tafatte

Moxnes krever også en helt annen politikk for å bekjempe sosial dumping i arbeidslivet.

- Det er nesten en flodbølge av sosial dumping som ødelegger bygg- og anleggsbransjen, bilpleiebransjen, hotell- og restaurantbransjen. I bransje etter bransje ser vi at norske lønninger og arbeidsvilkår blir presset og regjeringen er tafatte og gjøre lite med det - så her må et nytt flertall levere, sier han.

- Hva skal dere konkret gjøre for å få ned forskjellene?

- Det er at vi ikke skal øke skattene for vanlige folk, men for de som har mest, at de må bidra mer. Det er nødvendig for å få styrket velferden og sikre at folk ute i landet vårt får en god eldreomsorg, gode skoler og barnehager, sier Moxnes, og påpeker:

- Det får vi ikke råd til om de som har mest ikke betaler mer inn til fellesskapet.





- Hytterekorder på Tjøme

Han mener forskjellene nå er ekstra synlige på grunn av koronakrisen.

- For noen på toppen går det så griner, og det er rekorder i hyttesalget på Tjøme, mens for mange arbeidstakere er det ganske mørke tider for de som er permittert og ikke i jobb nå, sier partilederen.

Han vil derfor kreve en kraftfull krisepolitikk om han kommer i posisjon til det etter valget neste høst.

- Det at vi kommer ut av koronaen som et mer rettferdig samfunn blir mer akutt, og da må staten på banen som en jobbskaper. Og her har vi en søkkrik stat med 10.000 milliarder på bok, så det burde ikke stå på penger, mener Moxnes, som allerede har erfaringer med å samarbeide med Arbeiderpartiet, som støtteparti til byrådet i Oslo.

- Ikke utenkelig å sitte i regjering

- Vil dere selv kreve å sitte i regjering?

- Vi har sett hvordan det har gått med Venstre og KrF, så det er ikke sikkert det er beste vei til innflytelse å være en juniorpartner i en regjering med en storebror fra Arbeiderpartiet eller Høyre. Så vi tror vi kanskje kan få mer innflytelse ved å få en stor Rødt-gruppe på Stortinget som Støre vil være avhengig av for å få flertall, sier han.

HELST UTENFOR: Moxnes utelukker ikke at Rødt kan sitte i regjering, men tror de vil få mer ut av å sitte på Stortinget i en rolle der Støre er avhengig av partiet. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Moxnes understreker at det ikke er posisjoner, men gjennomslag som er det viktigste.

- Men er det helt utenkelig for dere å sitte i regjering?

- Nei, det må partiet vurdere. Det handler om hva som gir mest gjennomslag, men jeg tror vi skal bli veldig mye større før det blir aktuelt, svarer han.

Støre: - Forskjellene for store

Da Nettavisen intervjuet Støre i juni, avviste imidlertid Ap-lederen at han vil ha med seg Rødt eller MDG i en eventuell ny rødgrønn regjering.

- Jeg ser verken for meg et regjeringssamarbeid med MDG eller Rødt. Til det er forskjellene i mange sammenhenger for store. Men vi kan samarbeid om løsninger- det er vi åpne for, sa Støre, og la til:

- Jeg tror de da må ta valget om de vil støtte en regjering med Høyre og Frp eller om de ser andre muligheter på den andre siden.

På spørsmål om hvor sannsynlig det er at det blir et nytt flertall etter valget neste år, svarte Støre at det dummeste man kan gjøre er å ta noe for gitt.

- Jeg legger til grunn at alle norske valg er jevne. Men slik som stemningen er nå så tror jeg det er god mulighet for å få et nytt flertall, og vi skal jobbe for det, sa han.

Uvisst hvem som vil styre

Rødt ligger nå godt over valgresultatet i stortingsvalget i 2017 på meningsmålingene, da de fikk 2,4 prosent av stemmene. Målet til Moxnes er å bli enda større.

- Målet er et rekordvalg godt over sperregrensen på fire prosent, og hvis vi får til det så vil vi fort få ti representanter på Stortinget mot dagenes ene. Det vil ha veldig mye å si, sier han.

Men hvem som kommer til å styre sammen om det blir flertall på rødgrønn side etter valget, er uvisst av flere grunner. Senterpartiet ønsker en regjering kun bestående av dem med Arbeiderpartiet, SV vil snakke med alle partiene - mens Aps mål er en regjering med de tre rødgrønne partiene som styrte sammen sist. Blir ikke partiene enige i eventuelle forhandlinger kan det også bli en mindretallsregjering med støtte fra de andre partiene, som dagens borgerlige regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra Ap-leder Jonas Gahr Støre, men han har ikke hatt anledning til det.

