Truer med å saksøke Trump

En rekke artister reagerer kraftig på at Trump bruker låtene deres på valgarrangementer under mellomvalget. Pharrell Williams truer med å saksøke presidenten.

WASHINGTON (Nettavisen): Rihanna er den siste av mange artister som sier nei til at Trump bruker musikken deres.

Artisten reagerte etter at sjefen for Washington Posts politiske avdeling tvitret at Rihannas "Don't Stop the Music" ble brukt på Trumps rally i Chattanooga, Tennessee på søndag.

- Not for much longer, tvitret artisten tilbake, ifølge CNN.

Not for much longer...me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ — Rihanna (@rihanna) 5. november 2018

I forrige uke truet Pharrell Williams gjennom sin advokat med å saksøke president Trump fordi han brukte hans megahit "Happy" på et rally bare timer ettter at 11 mennesker ble skutt i synagogen i Pittsburgh.

Tidligere har både The Rolling Stones, Axl Rose, The O'Jays, Adele og Queen bedt om at Trump slutter å bruke musikken deres.

Just so ya know... GNR like a lot of artists opposed to the unauthorized use of their music at political events has formally requested r music not b used at Trump rallies or Trump associated events. — Axl Rose (@axlrose) 4. november 2018

