Truet med å skyte vektere og motsatte seg arrest

Én mann er arrestert etter opptrinnet.

Mandag ettermiddag skal en mann ha vært i slagsmål med vektere i Brugata i Oslo sentrum. Mannen skal blant annet ha truet med å skyte vekterne med en revolver han var i besittelse av, det skriver Avisa Oslo.

Politiet melder klokka 16.07 at de har kontroll på mannen. Hendelsen skal ha skjedd 15.41.

– Uklart per nå om våpenet er ekte og ladd, skriver politiet.

Politiet kan foreløpig ikke si noe om bakgrunnen for slagsmålet.

– Vi har nok med å få denne mannen inn i arresten. Han har satt seg opp såpass kraftig at det er flere tjenestepersoner på ham. Jeg venter på tilbakemelding når de har fått ham inn til sentralarresten, sier operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til avisen.

Det var vektere på stedet som meldte fra til politiet om hendelsen.

– Vekterne som var der, har sagt til politiet at mannen truet med å skyte dem. Etter at vi har fått mannen inn til arresten, må vi få avklart om det er snakk om et ekte våpen eller ikke. Men uansett – å true med et våpen som framstår som ekte, er ille nok, sier Kråkenes.

Les flere saker hos Avisa Oslo her!

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har romjulssalg