Trump: - De forsøker å stjele valget

President Trump taler fra Det hvite hus.

Trump har varslet en kunngjøring onsdag morgen.

Donald Trump har tatt viktige vippestater som Florida, Ohio og Iowa, melder amerikanske medier, mens viktige vippestater som Pennsylvania og Wisconsin lar vente på seg.

Fox News melder klokka 08.13 at Trumps tilhengere nå har begynt å samle inn penger til å rettslig forfølge valgresultatet.

- Vi står nå overfor en rettslig kamp, slik vi så det i 2000, kommenterte Fox News-anker Chris Wallace på sendingen.

CNN beskriver valget som en neglebiter. Deres projeksjon klokka 07.30 norsk tid viser 2015 valgmenn til Biden og 210 så langt. Fox News har på samme tid 238 valgmenn til Biden, 213 til Trump.

270 valgmenn er det som må til for å tippe vektskålen.

- Vi gjør det STORT, men de forsøker å STJELE valget. Vi vil aldri la dem gjøre det. Stemmer kan ikke avlegges etter at stemmelokalene er stengt! skrev på Twitter og varslet at han straks ville komme med en uttalelse.

(Denne Twitter-meldingen utløste straks en anmerkning fra Twitter. Twitter-meldingen kan være villedende, skriver Twitter. Se faksimile).

- Jeg vil komme med en uttalelse i kveld. En stor SEIER! skriver Trump på Twitter klokka 06.45 norsk tid.

Biden: - Vi har en god følelse

Trump fyrte av sin Twitter-melding kort tid etter at Demokratenes presidentkandidat Joe Biden hadde gått på scenen i Delaware der han kom med en optimistisk uttalelse under et valgvake rett før klokka 07 onsdag norsk tid.

- Vi har en god følelse. Vi får ikke resultatene før i morgen, så vi må bare være tålmodige, sa Biden fra scenen og la til at det ikke er opp til ham å erklære en vinner.

- Det er opp til velgerne, sa Biden.

Trump tar viktige vippestater

Trump tar Ohio (AP, CNN, Fox News), Florida (Fox News) og Iowa (Fox News, Edison Research, AP), mens viktige vippestater som Pennsylvania og Wisconsin lar vente på seg onsdag morgen.

270 valgmannstemmer må til for å bli USAs president, og opptellingen og beregningene er i full gang onsdag morgen.