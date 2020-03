Trump: - Det kommer ikke til å virke!

Mike Bloomberg trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp og omfavner Joe Biden.

NEW YORK (Nettavisen): Onsdag ettermiddag kom nyheten om at Mike Bloomberg trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp. Samtidig opplyser Bloomberg at han vil støtte Joe Biden i den videre nominasjonskampen.

Kort tid etter, er Donald Trump ute og kommenterer nyheten om at Bloomberg nå har trukket seg.

- Mini Mike Bloomberg ga seg nettopp i kampen om å bli president. Jeg kunne ha fortalt ham for lenge siden at han ikke hadde det som skulle til, og da ville han ha spart millioner av dollar, den virkelige kostnaden. Nå vil ha kaste penger inn i kampanjen til Søvnige Joe, i håp om å redde ansikt. Det kommer ikke til å virke! skriver Trump på Twitter.

Har brukt over 5 milliarder

Bloomberg har brukt over 5 milliarder kroner av sin egen formue på en storstilt reklamekampanje for å overbevise velgerne om at han er rett mann til å slå president Donald Trump.

Den tidligere ordføreren i New York stilte først til nominasjonsvalg supertirsdag, men gikk på et sviende nederlag i 14 delstater.

Milliardæren Mike Bloomberg gir opp forsøket på å bli Demokratenes presidentkandidat og gir nå sin støtte til Joe Biden. Foto: Mandel Ngan (AFP)

Det var kun i territoriet Amerikansk Samoa han stakk av med seieren, og i de øvrige nominasjonsvalgene ble det bare enkelte tredjeplasser.

I de delstatene han satset sterkest på, ble han grundig slått av Joe Biden, deriblant i Virginia. Både Bloomberg (78) og Biden (77) tilhører den moderate fløyen i Demokratene, og analyser av valgresultatene viser at mange usikre velgere til slutt gikk for Biden.

Økt støtte til Biden

Biden stakk av med seieren i ni delstater tirsdag, mens venstresidens Bernie Sanders (78) vant i fire delstater, inkludert California. Elizabeth Warren vant ingen delstater og ligger langt bak de to mennene i kampen om å bli opposisjonens kandidat i presidentvalget i november.

Dagen før nominasjonsvalgene i 14 delstater fikk Biden et solid løft da også kandidatene Pete Buttigieg og Amy Klobuchar kastet inn håndkleet og stilte seg bak Bidens kandidatur.

Vil slå Trump

Bloomberg mener Biden har best sjanse til å slå Trump.

– For tre måneder siden gikk jeg inn i racet om å bli president for å bekjempe Donald Trump. I dag forlater jeg racet av samme grunn – for å slå Donald Trump, fordi det er klart for meg at om jeg fortsetter, så blir det vanskeligere å oppnå det målet, sier Bloomberg i en uttalelse onsdag.

Mediemogulen tilhører Demokratenes høyrefløy i økonomiske spørsmål og har et sterkt klimaengasjement. Han grunnla selskapet Bloomberg og er god for over 50 milliarder dollar. 78-åringen er blitt kritisert for å forsøke å kjøpe nominasjonen ved at han har brukt sin egen formue på en massiv reklamekampanje på TV og sosiale medier uten å være med i de fire første nominasjonsvalgene.