Trump: - Han er en løgner, en sick puppy

President Donald Trump slår hardt tilbake etter bokbombe.

NEW YORK (Nettavisen): Presidentens tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er i ferd med å lansere en ny bok om sin tid i Det hvite hus. Her kommer han med en rekke oppsiktsvekkende påstander og anklager mot presidenten.

I boken, «The Room Where It Happened: A White House Memoir», hevder Bolton blant annet at Trump ba Kina om hjelp til å bli gjenvalgt.

Trump: - En samling av løgner

Torsdag ettermiddag hamrer president Trump løs på Bolton på Twitter.

- Boltons bok, som får forferdelige anmeldelser, er en samling av løgner og sammensatte historier, alle ment for å få meg til å se dårlig ut. Mange av de latterlige uttalelsene han tilskriver meg, ble aldri fremsatt, ren fiksjon. Han prøver bare å ta igjen for at jeg sparket ham som den syke valpen («sick puppy») som han er, skriver Trump.

- En misfornøyd kjedelig tosk

Også på onsdag, kort tid etter at lekkasjer fra boken begynte å dukke opp i flere amerikanske medier, gikk Trump til angrep på Bolton.

- Steingale John Boltons bok «ekstremt kjedelig» (New York Times) består av løgner og falske historier. Han sa bare gode ting om meg, på trykk, inntil den dagen jeg sparket ham. En misfornøyd kjedelig tosk som bare ønsket å gå i krig. Hadde aldri peiling, ble utestengt og lykkelig dumpet. For en dope! skriver Trump

Ber retten stanse Boltons bok

I en ny begjæring til rettsvesenet krever justisdepartement at Boltons varslede bok, som allerede er distribuert til bokhandlere over hele USA, stanses. Tirsdag ba Trump-administrasjonen retten om at boka skulle stanses i en annen rettsbegjæring, men fulgte onsdag opp med en ny og mer akutt henvendelse til rettsvesenet med krav om en midlertidig forføyning.

Donald Trump er uegnet som president, mener hans tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Ifølge justisdepartementet inneholder boka hemmeligstemplede opplysninger og har bedt domstolen å stanse publiseringen. Departementet har bedt om at det holdes et rettsmøte om saken på fredag.

Det er allerede kommet lekkasjer fra boka som skal publiseres tirsdag neste uke. John Bolton selv har også stilt opp til intervjuer som delvis er publisert, hvor han omtaler innholdet i boka som handler om hans 17 måneder lange periode som sikkerhetsrådgiver for president Donald Trump.

En vanskelig posisjon

I et intervju som TV-kanalen ABC News skal sende søndag, beskriver blant annet Bolton hvordan han anser forholdet mellom Russlands president Vladimir Putin og Trump.

– Jeg tenker Putin tror han kan spille på [Trump] som en fløyte. Jeg tror Putin er smart, tøff, og han spiller sin rolle ekstremt godt. Og jeg tror han tenker at han ikke står overfor en stor motstander, sier Bolton om forholdet og utdyper

– Når du står overfor en mann som Putin, som har viet sitt liv til å forstå Russlands strategiske posisjon i verden, og holder ham opp mot Donald Trump, som ikke liker å lese eller lære om disse tingene, så setter det USA i en vanskelig posisjon, sier Bolton i intervjuet.

«En ekkel bok»

Omtalt som svært konservativ, konsekvent og som en av «haukene» i det republikanske partiet var John Bolton den tredje sikkerhetsrådgiveren som måtte gå ut av Donald Trumps administrasjon.

Det ble lenge spekulert i om han ville vitne under riksrettssaken mot Donald Trump i januar ettersom han at sa han var kjent med at Trump brukte militærhjelp som pressmiddel overfor Ukraina for å få landet til å etterforske tidligere visepresident Joe Biden og sønnen Hunter.

Allerede da omtalte Trump den varslede boken som en «ekkel og usann bok» på Twitter.

Ba om Kinas hjelp til å vinne

Flere amerikanske aviser, blant annet The Wall Street Journal , Washington Post og New York Times publiserte onsdag et utdrag fra boka med tittelen «The Scandal of Trump’s China Policy». Der hevder Bolton at presidenten ba Xi om innenrikspolitisk hjelp, satte egne utsikter til gjenvalg foran nasjonale sikkerhetshensyn og ignorerte Beijings menneskerettsovergrep.

Washington Post skriver i sin artikkel om boka at Xi under middagen med Trump på G20-toppmøtet klagde over kritikk mot Kina i USA. Trump skal da ha tatt for gitt at Xi snakket om politikere fra Demokratene.

Deretter tok Trump overraskende opp det kommende presidentvalget i USA og ba Xi om hjelp til å vinne, ifølge Bolton. «Han understreket viktigheten av bønder og økte kinesiske kjøp av soyabønner og hvete for valgutfallet», skriver Bolton.

John Bolton mener også at Donald Trump er uegnet som president.

– Jeg mener han ikke har kompetansen som skal til for å gjøre jobben, sier Bolton i et intervju med TV-kanalen ABC News.

Ifølge Bolton var Trump så opptatt av å bli gjenvalgt at alle andre hensyn ble nedprioritert. Presidenten klarte angivelig ikke å skille sine egne og landets interesser.

Dette har satt USAs nasjonale sikkerhet i fare, ifølge Bolton, som mener Trump ikke er skikket til å være president.