Trump: - Han her er ikke noe menneske, han er et udyr!

Ny video sjokkerer, og president Donald Trump roper etter dødsstraff.

NEW YORK (Nettavisen): En brutal skyteepisode preger nå nyhetsbildet i USA.

På videobildene, som du kan se øverst i saken, som politiet i Los Angeles har lagt ut, ser man en person med en pistol i hånden som kommer opp til en politibil som står stille i Compton.

Deretter tar mannen opp pistolen og retter den mot vinduet på bilen og fyrer av flere skudd. Så løper han fra stedet.

Inne i bilen satt en mannlig (24) og en kvinnelig (31) politibetjent som begge nå er kritisk skadet. De to var ferdige med politiutdannelsen for bare 14 måneder siden.

- Hvis de dør, hurtig rettsak og dødsstraff

Politiet har nå utlovet en dusør på 100.000 dollar, eller 900.000 norske kroner, for den eller de som kommer med opplysninger som gjør at man får pågrepet mannen. Både president Donald Trump og utfordrer Joe Biden har engasjert seg i saken.

Trump sier nå at han vil ha dødsstraff for vedkommende, om en eller begge politifolkene dør som en følge av skytingen.

- Hvis de dør, hurtig rettsak og dødsstraff for morderen. Det er den eneste måten å stoppe dette på, skriver Trump på Twitter.

Skytingen var også et tema under Trumps valgkampmøte i Nevada i helgen.

Der kalte Trump gjerningsmannen for «et udyr».

- Vi mener også at hvis en person dreper en politibetjent, så skal man få dødsstraff, sa Trump, til enorm jubel fra de fremmøtte.

Deretter fortsatte presidenten.

Han er et udyr - han er ikke noe menneske

- Vi så den videoen av udyret, dette udyret, som gikk bort til politibilen. Fikk alle med seg det? Dette udyret, udyret, går opp til bilen. Inne i bilen satt to flotte, sympatiske personer som ante fred og ingen fare. Og nå befinner de seg i en svært alvorlig kritisk tilstand. De er flotte personer, sier Trump, som har svært lite til over for gjerningsmannen.

- Han er et udyr! Jeg fikk kritikk av noen fordi jeg kalte ham et udyr. De sa til meg «Han er et menneske». Han er et udyr - han er ikke noe menneske, sier presidenten.

President Donald Trump sier nå at han vil ha dødsstraff for gjerningsmannen, om en eller begge politibetjentene dør som en følge av skytingen. Her er Trump i Nevada i helgen. Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

Gjerningsmannen er ifølge politiet Los Angeles en svart mann som er mellom 28 og 30 år gammel.

Trump bruker også skyteepisoden for å angripe Joe Biden. Presidenten prøver å gjøre et poeng av at Biden tilsynelatende ønsker å «defund the police», noe som betyr å redusere pengetilskuddet eller ressursene til politiet.

Biden er også ute og fordømmer skytingen

- Denne kaldblodige skytingen er samvittighetsløs, og gjerningsmannen må stilles for retten. Alle former for vold er galt; og de som begår det skal tas og straffes. Jill og jeg bære betjentene og deres familier i våre hjerter og ber om full bedring, skriver Biden.

37 politibetjenter skutt og drept i 2020

Ferske tall fra FBI viser at 37 politibetjenter er blitt skutt og drept i USA så langt i 2020, mot 30 tilsvarende periode i fjor. Av de 37 så ble åtte av dem skutt og drept i et bakholdsangrep mens to ble ofre for uprovosert angrep.

I tillegg er 33 politibetjenter døde som en følge av ulykker, som bilulykker og lignende, så langt i 2020, opp fra 29 i samme periode i fjor.

Nettsiden «Officer Down Memorial Page» opplyser at 105 politibetjenter er døde så langt i år av koronaviruset.

USA har opplevd en økende voldsspiral i kjølvannet av koronapandemien og dødsfallet til afroamerikaneren George Floyd i slutten av mai i år. Ifølge Washington Post gikk antall drap i USA opp med 37 prosent i en fem ukers periode i mai og juni i år, etter dødsfallet til George Floyd. Antall voldsepisoder var i samme perioden opp 35 prosent.

Dødsfallet til Floyd utløste store demonstrasjoner og opptøyer over hele USA og ga næring til Black Lives Matter-bevegelsen. Senere har det vært flere protester mot politivold og rasisme i USA, senest i forbindelse med uroen i Kenosha, etter at afroamerikanske Jacob Blake (29) ble skutt.

12 henrettet i 2020

Totalt har USA henrettet 12 personer som en følge av dødsstraff i 2020, viser tall fra deathpenaltyinfo.org.

Disse søylene viser antall henrettelser i USA siden 1976. Foto: deathpenaltyinfo.org

Dødsstraff er lovlig i 28 stater i USA og 1967 er 15245 personer blitt henrettet i landet. Ifølge CNN var det 1. januar i år 2620 personer som satt på såkalt «death row» i USA og ventet på dødsstraffen.