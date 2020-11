Trump: - Planlegger å stille til valg i 2024

President Donald Trump skal ha fortalt sine allierte at han planlegger å stille til valg i 2024.

NEW YORK (Nettavisen): Donald Trump har fortsatt ikke erkjent valgnederlag, men ifølge en kilde Reuters har snakket med, har presidenten allerede gitt signaler om at han har tenkt å stille til presidentvalget om fire år.

Ifølge nyhetsbyrået planlegger Trump å komme med denne kunngjøringen er gang før nyttår.

På onsdag ga også Trump sin støtte til Ronna McDaniel (47) til å fortsette som leder for for Republikanernes nasjonalkomite, noe som også tas som et tegn på at Trump vil stille til valg om fire år.

- Trump liker ikke å tape

Tidligere stabssjef i Det hvite hus, Mick Mulvaney, har også uttalt at Trump «absolutt» har planer om å stille til valg igjen.

- Jeg forventer absolutt at presidenten fortsetter å være involvert i politikk og vil absolutt sette ham på en shortlist over mennesker som sannsynligvis vil stille i 2024. Han liker ikke å tape, uttalte Mulvaney til tenketanken Institute for International and European Affairs i forrige uke.

Mulvaney sa ifølge Business Insider også at Trump er full av energi, og at han også kan finne på å stille til valg i 2028, når han er 82 år gammel.

- Ikke glem det faktum at han om fire år teknisk sett vil være yngre enn det Joe Biden er i dag. Historiene om hans energinivå, det at han knapt nok sover, og hans livlighet, er sanne, uttalte Mulvaney, som nå tjenestegjør som USAs spesialutsending til Nord-Irland.

- Trump vil stille til gjenvalg

Donald Trumps tidligere sjefstrateg, Steve Bannon, er heller ikke i tvil om at Trump vil gå for en ny periode.

- Jeg kommer med denne spådommen med en gang: Hvis valget av en eller annen grunn blir stjålet fra Trump, eller på en eller annen måte Joe Biden blir kåret til vinner, så vil Trump kunngjøre at han vil stille til gjenvalg i 2024, uttalte Bannon til The Australian for et par uker side.

