Trump: - Vaksinen kommer om noen uker

President Donald Trump sier en vaksine vil være på plass i løpet av noen uker.

NEW YORK (Nettavisen): - Jeg gjør ikke dette av politiske årsaker, jeg vil ha en vaksine raskt, sa president Donald Trump da han tirsdag morgen amerikansk tid ble intervjuet på Fox & Friends.

«Operation Warp Speed»

Der ble presidenten blant annet intervjuet om «Operation Warp Speed», som handler om å få en vaksine på plass som raskt som mulig.

- Vi ville ikke hatt en vaksine på flere år … Jeg fikk fortgang i prosessen med legemiddelverket FDA … Vi kommer til å ha en vaksine i løpet av noen uker, det kan være fire uker, det kan være åtte uker … vi har mange gode selskaper, sier Trump.

- Vil ikke ta Trumps ord for dette

Mens president Donald Trump har lovet at en koronavaksine kan være klar innen valget 3. november, har visepresidentkandidat Kamala Harris og presidentkandidat Joe Biden begge understreket at presidentens lovnader må underbygges av forskere.

- Jeg stoler på det helseeksperter og forskere sier, og ikke på Donald Trump, sa Harris i en CNN-sending forrige helg.

- Jeg vil ikke ta Trumps ord for dette, svarte Harris på spørsmål om hun ville ta en vaksine som ble klar før 3. november.

- Jeg ville ha ventet med å se hva forskerne sier, uttalte Biden.

- Trump sier så mange ting som ikke er sant at jeg frykter at selv om vi skulle fått en virkelig god vaksine, kan folk være motvillige til å ta den. Han undergraver folkets tillit, sa Biden til CNN forrige helg.

Trump: - Skjødesløs anti-vaksineretorikk

President Trump hevdet samtidig at skepsisen ikke er berettiget.

- Harris snakker nedsettende om vaksinen slik at folk ikke skal tro at denne bragden ikke er en stor bragd, sa Trump forrige mandag i møte med journalister utenfor Det hvite hus.

- Dette er skjødesløs anti-vaksineretorikk, la presidenten til.

176 vaksineprosjekter

Ifølge de siste tallene fra Verdens helseorganisasjon er det nå 176 vaksineprosjekter som er iverksatt mot koronaviruset.

Business Insider skriver på mandag at det ved slutten av 2020 vil være hele 50 kandidater til en vaksine som prøves ut på mennesker.

- Vaksinere i løpet av vinteren

I forrige uke uttalte statsminister Erna Solberg til NTB at ingenting er sikkert når det gjelder arbeidet med å frambringe vaksine. Men Solberg mener sannsynligheten er relativt høy for at det kommer godkjente vaksiner rundt juletider når trykket er så stort som nå.

- Hvis vi er heldige, vil vi kunne begynne å vaksinere i løpet av vinteren. Men det tar tid før vi har vaksinert så mange at det igjen er trygt å leve livene våre slik vi helst ønsker. Fram til da må vi holde ut, sa hun.

- Jeg kan ikke gjøre annet enn å krysse fingrene og håpe at noen av dem går igjennom, og at vi ikke får stopp på alle sammen. For da har vi en veldig vanskelig situasjon, uttalte Solberg til NTB.

Mens Norge kan få rundt tre millioner vaksinedoser med avtalene som er gjort til nå, er Sverige i ferd med å lande sju avtaler med koronavaksineprodusenter.

Det første partiet av den russiskutviklede koronavaksinen er på vei ut til Russland regioner, opplyste en talsperson for helsedepartementet fredag.

Helsedepartementet opplyser at det i første omgang er personer i risikogrupper som prioriteres i denne første leveransen, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

I august ble Russland det første land i verden som meldte at det hadde en vaksine mot koronaviruset klart. Russlands regjering har tidligere sagt at vaksinen skal tilbys i store mengder allerede i november.

To tester av koronavaksinen Sputnik-V har vist at alle deltakere utviklet antistoffer, og ingen utviklet alvorlige bivirkninger. Det kommer fram i resultater som ble publiserte i det anerkjente tidsskriftet The Lancet Medical Journal, skrev BBC for en uke siden.

En gruppe forskere er kritiske til resultatene i studien og peker på at dataene virker manipulerte. De kritiserer også The Lancet for å publisere studien uten å inkludere rådataene, som gjør det mulig å ettergå resultatene, meldte Aftenposten i forrige uke.