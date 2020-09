Trump: - Vi må holde Kina ansvarlig!

President Donald Trump gikk til frontalangrep på Kina. Like etter fikk han en god nyhet om utnevnelsen av ny høyesterettsdommer.

NEW YORK (Nettavisen): - Vi må holde det landet som spredte denne pesten ansvarlig. Det sier Trump i en tale til FN på tirsdag.

- Vi må holde Kina ansvarlig for dette, sa president Trump den forhåndsinnspilte talen til FNs virtuelle høynivåmøte.

Presidenten har ved flere anledninger tidligere gitt Kina skylden for pandemien, og han fortsatte sitt angrep i sin FN-tale.

- De hevdet, falsk, at sykdommen ikke spredte seg fra menneske til menneske, sa Trump blant annet.

– FN må holde Kina ansvarlig for sin håndtering, sa Trump og pekte på at «Kina i begynnelsen av pandemien stengte ned sin egen kollektivtransport mens fly fikk ta av og bringe smitten til resten av verden».

Han anklaget ikke bare Kina, men også Verdens helseorganisasjon WHO, for å spre falsk informasjon om hvordan viruset spres.

Advarte mot kald krig mellom USA og Kina

FNs første virtuelle toppmøte startet tirsdag med taler fra verdens toppledere, som alle har måttet holde seg hjemme på grunn av koronapandemien.

I sin åpningstale i en nesten tom hovedforsamlingssal i New York advarte FNs generalsekretær Antonio Guterres mot en ny kald krig mellom USA og Kina.

– Vi går i en svært farlig retning. Vår verden har ikke råd til en framtid der de to største økonomiene deler kloden i et stort brudd, sa han.

Han pekte også på at verden er rammet av en historisk helsekrise, den verste økonomiske krisen siden depresjonen i 30-årene og trusler mot menneskerettighetene, og han oppfordret til global solidaritet i forbindelse med pandemien, også når det gjelder utvikling av vaksiner.

Vil kunngjøre ny høyesterettsdommer på lørdag

På tirsdag gjorde Trump det også klart at han vil kunngjøre sin kandidat til å overta den ledige plassen som høyesterettsdommer lørdag.

Kunngjøringen vil skje i Det hvite hus, bekrefter Trump på Twitter.

Tidligere tirsdag ble det kjent at Trump har møtt dommer Amy Coney Barrett, som blir sett på som hans favoritt til å bli ny høyesterettsdommer, melder NTB.

Den republikanske senatoren Mitt Romney sier på tirsdag at også han støtter forslaget om å sette inn en ny høyesterettsdommer nå.

Valget til Romney er gode nyheter for Trump, som er avhengig av flertall i Senatet for å få gjennom sitt høyesterettsvalg.

Tidligere har to republikanske senatorer sagt at de ikke ønsker å stemme om en ny høyesterettsdommer før etter presidentvalget i november. Mitt Romney har tidligere vært svært kritisk til Donald Trump, men med tirsdagens uttalelse åpner han nå veien for at presidenten mest sannsynlig får plassert en ny dommer i høyesterett.