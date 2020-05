Trump: – Dette er grunnen til at testing ikke nødvendigvis er en bra ting

To ansatte i Det hvite hus har testet positivt for koronaviruset.

Presserådgiveren til USAs visepresident Mike Pence har testet positivt for koronaviruset. Dermed er to personer i Det hvite hus meldt smittet.

Rådgiver Katie Miller testet positivt fredag.

Dagen før det positive utslaget testet Miller negativt. I den anledning uttalte presidenten fredag at dette viser hvordan testing ikke nødvendigvis er et bra konsept.

– Hun er en fantastisk, ung kvinne … Katie, hun testet veldig bra … …veldig lenge, og plutselig så testet hun positivt i dag. Hun har ikke vært i kontakt med meg …… hun har vært i kontakt med visepresidenten. Jeg tror hun er presseperson. Sant? Man sier presseperson? Så hun testet positivt, helt ut av det blå. Dette er grunnen til at hele testkonseptet ikke nødvendigvis er bra, sa Trump under et møte med republikanere i Det hvite hus, før han raskt la til:

– Testene er perfekte, men noe kan skje mellom en test der alt er bra … … også skjer det noe … og plutselig … hun ble testet ganske nylig. Og testet negativt, og i dag - antar jeg - av en eller annen grunn, så testet hun positivt.

Torsdag fikk en av Trumps militære betjenter, og som til daglig er i tett kontakt med presidenten, også påvist koronasmitte.

Både Trump og Pence har blitt testet daglig for viruset. Begge har testet negativt.