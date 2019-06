Trump: – Iran kan bli et veldig rikt land

I løpet av et par dager har Donald Trump både truet Iran med utslettelse og hevdet at han kan bli Irans bestevenn – før han varslet nye sanksjoner mot landet.

På vei til feriestedet Camp David gjentok Trump lørdag at Iran ikke må få utvikle atomvåpen.

– Når de går med på det, vil de bli et veldig rikt land. De vil bli så lykkelige, og jeg vil bli deres beste venn, sa presidenten.

Hvis han mener alvor, burde i utgangspunktet alt ligge til rette for en kraftig forbedring av forholdet mellom Iran og USA. Irans ledere har gjentatte ganger gjennom en årrekke forsikret at de ikke ønsker seg atomvåpen.

Men USA stoler ikke på disse forsikringene, og det gjør heller ikke Irans regionale rivaler Israel og Saudi-Arabia – som begge er nære allierte med USA.

I tillegg har USA kommet med en rekke andre krav som ikke er direkte knyttet til atomvåpen. USA har blant annet forlangt at Iran endrer sin utenrikspolitikk og slutter å støtte væpnede grupper i andre land i Midtøsten.

Avlyste angrep

Det spente forholdet mellom Iran og USA ble kraftig forverret da den iranske Revolusjonsgarden skjøt ned en amerikansk drone natt til torsdag.

Overvåkingsdronen skal ha hatt et vingespenn på 35 meter og en prislapp på nesten en milliard kroner. Iran hevder dronen befant seg i iransk luftrom, mens USA mener den var i internasjonalt luftrom da den ble skutt ned.

Dette skal ha vært første gang Iran har rettet et angrep direkte mot det amerikanske militæret. Trump har fortalt at han torsdag vurderte å svare med et militært angrep på Iran.

Militæraksjonen ville trolig vært rettet blant annet mot iranske radarstasjoner og rakettbatterier. Trump hevder han avlyste angrepet i siste liten etter å ha fått vite at 150 iranere kunne bli drept.

– Kunne skutt det ned

Etter at det amerikanske angrepet ble avlyst, hevdet Revolusjonsgarden i Iran at de hadde latt være å skyte ned et amerikansk militærfly med 35 personer om bord.

– Dette flyet gikk også inn i vårt luftrom, og vi kunne ha skutt det ned. Men vi gjorde det ikke, sa general Amir Ali Hajizadeh.

President Donald Trump sa lørdag at han satte stor pris på at dette flyet ikke ble skutt ned.

Men selv om begge parter tilsynelatende har forsøkt å roe ned situasjonen, har de også kommet med skarpe advarsler.

Hvis det bryter ut krig med Iran, vil det bli «utslettelse som dere aldri før har sett», sa Trump i et TV-intervju med NBC News fredag.

Han understreket imidlertid også at han ikke ønsker krig og at han er åpen for samtaler med Iran.

Truer USAs allierte

Militæret i Iran har ikke bare rettet trusler mot USA, men også mot supermaktens allierte.

– Hvis én kule avfyres mot Iran, vil interessene til Amerika og landets allierte bli satt i brann, sa en talsmann for den iranske generalstaben lørdag.

De siste månedene har USA anklaget Iran for å stå bak sabotasje og eksplosjoner som har rammet en rekke oljetankskip. Myndighetene i Iran har avvist anklagene.

Ett av tankskipene som ble rammet av eksplosjoner, er registrert i Norge, mens ett av de andre tilhører John Fredriksens rederi Frontline. USA er Norges nærmeste allierte.

Ifølge flere amerikanske medier iverksatte USA et dataangrep mot Iran da militæraksjonen torsdag ble avlyst. Cyber-angrepet skal blant annet ha vært rettet mot datamaskiner som kontrollerer utskyting av militære raketter.

Etter at Trump i fjor trakk USA fra den internasjonale avtalen om Irans atomprogram, har han innført omfattende økonomiske sanksjoner mot Iran. Sanksjonene har hatt svært alvorlige konsekvenser for oljelandets økonomi.

Presidenten varslet lørdag flere sanksjoner rettet mot Iran. De skal tre i kraft mandag, men det er foreløpig ikke kjent hva slags straffetiltak det er snakk om.