Trump: – Vil vurdere å avgi vitnemål

Donald Trump vil vurdere å avgi skriftlig vitnemål i riksrettsgranskingen. Samtidig etterforskes nå presidenten for løgn i forbindelse med Mueller-etterforskningen.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): I forbindelse med riksrettsprosessen er presidenten er blitt oppfordret til å forklare seg av demokraten Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus. Hun har også åpnet for at han kan besvare spørsmål skriftlig.

På Twitter hevder Trump mandag at han ikke har gjort noe galt og at han ikke vil styrke troverdigheten til prosessen han kaller en heksejakt og en svindel. Likevel vil han overveie å følge Pelosis oppfordring.

– For å få Kongressen fokusert igjen, vil jeg sterkt vurdere det! skriver Trump.

- Etterforsker om Trump løy til Mueller

Mandag kom også nyheten om at Representantenes hus nå etterforsker om Donald Trump løy for Robert Mueller i forbindelse med skriftlige svar Trump kom med i Russland-etterforskningen, melder CNN.

- Løy presidenten? Var presidenten ærlig i sine svar til Mueller-etterforskningen, uttalte Douglas Letter i en føderal ankedomstol på mandag, der de krever full innsikt alle dokumentene Mueller hentet inn i sin etterforskning.

En føderal domstol i Washington vurderer nå om Justisdepartementet umiddelbart må utlevere til Kongressen alle dokumentene i forbindelse med etterforskningen til Robert S. Mueller., melder Washington Post.

