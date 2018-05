Trump-advokat Ty Cobb går av

Ty Cobb, advokaten som representerer president Donald Trump i Russland-etterforskningen, går av i slutten av mai, opplyser Det hvite hus.

Cobb erstattes av Emmet Flood, ifølge avisa The New York Times. Flood representerte tidligere president Bill Clinton under riksrettssaken på 1990-tallet.

Ifølge presidentens talsperson Sarah H. Sanders meddelte Cobb Trumps stabssjef John Kelly om beslutningen i forrige uke.

Cobbs avskjed skjer mens presidentens team av advokater forhandler om vilkårene for et mulig møte mellom Trump og spesialetterforsker Robert Muellers team.

Mueller leder en gransking av russisk innblanding i presidentvalget i 2016. Muellers team etterforsker også blant annet om Trump-staben var involvert og om presidenten siden har forsøkt å hindre etterforskningen.

I mars trakk advokaten John Dowd, som også representerte Trump i den pågående Russland-granskingen, seg fra stillingen.

(©NTB)

Mest sett siste uken