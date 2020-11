Trump-advokater trekker seg fra nøkkelrettssak

Advokatfirmaet som skulle bistå Trump-valgkampen i deres viktigste rettssak i Pennsylvania har trukket seg.

Torsdag kveld amerikansk tid kunngjorde firmaet Porter Wright Morris & Arthur plutselig at de trakk seg fra søksmålet, som handler om å blokkere Pennsylvania fra å godkjenne valgresultatene sine.

President Donald Trump og hans team har satt i gang en rekke søksmål i flere stater for å hindre at valgresultater blir godkjent i delstater Joe Biden vant.

Det er ikke kjent om firmaet også vil trekke seg fra andre søksmål i Pennsylvania. Trump ligger 58.000 stemmer etter i delstaten. Valgkampen har foreløpig ikke kommet med bevis på sine anklager om at tusenvis av ugyldige stemmer er blitt talt opp.

Holdt seg unna rampelyset

Etter valgnederlaget forrige uke har Trump stort sett holdt seg unna rampelyset.

Samtidig har han fra Det hvite hus dag og natt tvitret en rekke påstander om valgfusk, uten å få oppmerksomheten han er vant til.

Senest fredag la Trump ut en tweet hvor han skriver at demokratene i årevis har snakket om hvor usikre og rigget valgene er.

- Nå sier de hvilken fantastisk jobb Trump-administrasjonen har gjort i å gjøre 2020-valget det mest sikre noensinne. Dette er faktisk sant, med unntak av hva Demokratene har gjort. Rigget valg! skriver presidenten.

Planlegger ny Trump-periode

Det hvite hus arbeider med å forberede en ny administrasjon, men det er Donald Trumps andre periode som planlegges, opplyser en topprådgiver.

Festen er ikke over, det er kake igjen, ser ut til å være mantraet i Trumps administrasjon. Den avtroppende presidentens handelsrådgiver, Peter Navarro, opplyser nemlig at planleggingen av en ny Trump-periode er i gang for fullt.

– Vi fortsetter arbeidet i Det hvite hus under antakelsen om at det vil være en andre Trump-periode, sier Navarro.

Trump har ennå ikke erkjent valgnederlag, til tross for at alle store nyhetsmedier har utropt Joe Biden til vinner. Biden har også fått gratulasjoner fra de fleste av verdens land.

Se Navarros uttalelser her:

Frykter at demokratiet er truet

Donald Trump og hans administrasjons mange påstander om valgfusk vekker ikke bare oppstandelse i sosiale medier. Også blant toppdirektører i USA skal det nå være bekymring om demokratiet.

Allerede forrige fredag, tre dager etter valget, satt mer enn 20 amerikanske toppdirektører i et videomøte der de diskuterte hva de vil gjøre hvis Trump nekter å forlate Det hvite hus.

I møtet ble direktørene enig om at hvis presidenten prøver å gjøre noe loven ikke åpner for, eller forstyrrer overgangsperioden til Joe Bidens administrasjon, vil direktørene komme med en felles uttalelse.

Direktørene slo fast at de ikke hadde sett noen bevis på utstrakt valgfusk, og flere var bekymret over at presidentens uttalelser truet demokratiet.

