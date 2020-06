Trump anklager alvorlig skadd 75-åring for å være ANTIFA-medlem

President Donald Trump går hardt ut mot 75-åringen som ble alvorlig skadd under demonstrasjonene i Buffalo og antyder at det hele kan være iscenesatt.

Trump har i en Twitter-melding anklaget 75 år gamle Martin Gugino for å være medlem i ANTIFA, en venstreradikal gruppe som Trump har stemplet som en terrororganisasjon.

- Buffalo-demonstrant dyttet av politiet kan være en Antifa-provokatør. 75 år gamle Martin Gugino ble dyttet bort etter å virke som han scannet politi-kommunikasjonen, for å å kunne ødelegge utstyret. Jeg så på hendelsen, han falt hardere enn det han ble dyttet. Målrettet scanner. Kan det være en felle?

Gugino ble alvorlig skadd da han ble dyttet av to politifolk og slo hodet i asfalten i forrige ukes protester i Buffalo i delstaten New York.

Presidenten mener den eldre mannen falt hardere enn han ble skubbet av politiet, og stiller spørsmål ved om det hele kan være iscenesatt. Tilstanden til Gugino var før helgen alvorlig, men stabil.

