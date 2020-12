Trump-ansatt måtte amputere etter koronasmitte - sliter med gigantregning

Ligger fortsatt på sykehuset etter ha blitt smittet i september.

NEW YORK (Nettavisen): Sikkerhetssjefen i Det Hvite hus, Crede Bailey, har måtte amputere i forbindelse med komplikasjoner etter å ha blitt smittet av koronaviruset i september i år, melder Bloomberg.

- Har «svimlende medisinske regninger»

Bailey har så langt ligget på sykehuset i over to måneder og vil bli møtt med «svimlende medisinske regninger», ifølge en venn.

Vennen har nå opprettet en GoFundMe-side for å samle inn penger til Crede Bailey, så han kan håndtere regningene og endringene han må gjøre når han endelig kommer seg hjem.

- Familien hans har svimlende medisinske regninger fra et sykehusopphold på to måneder+ og som fortsatt pågår på intensivavdelingen og han har en lang vei å gå i rehabilitering før han kan reise hjem. Når han kommer hjem, vil det være nødvendig å gjøre store endringer for å takle hans nye og permanente funksjonshemming, skriver vennen på GoFundMe.

Måtte amputere høyre fot og venstre stortå

Bloomberg skriver at Crede Bailey ble nødt til amputere nedre delen av den høyre foten samt venstre stortå på grunn av komplikasjoner som en følge av koronaviruset.

Til daglig jobber Bailey med sikkerhetsklareringer for alle som skal inn til president Donald Trump og alle de andre som jobber i Det hvite hus. Han ble smittet av viruset i september, men har nå ligger rundt tre måneder på sykehuset.

Tirsdag var det samlet over 53.000 dollar til Bailey, eller rundt 460.000 norske kroner gjennom GoFundMe.

Ifølge Bloomberg skal familien til Bailey ha bedt Det hvite hus om ikke offentlig gå ut og bekrefte hvilken tilstand han er i. President Donald Trump har heller aldri offentlig omtalt sykdommen og hendelsen, skriver avisen. Det hvite hus vil heller ikke bekrefte om de har gitt økonomisk støtte til familien gjennom GoFundMe.

Trump fikk vaksine-kritikk

Siden september har mer enn 40 personer fra Trumps-administrasjonen, kampanjen eller presidentens innerste sirkel blitt smittet av koronaviruset, ifølge en oversikt fra New York Times.

Før helgen meldte New York Times at president Trump hadde planer om la personer i hans administrasjon og ansatte i Det hvite hus være blant de første landet til å få den nye vaksinen. Men etter at saken ble kjent i New York Times og planene fikk kritikk, ble planene endret.

- Personer som jobber i Det hvite hus bør få vaksinen noe senere i programmet, med mindre det er spesielt nødvendig. Jeg har bedt om at denne justeringen gjøres, skrev Trump på Twitter på søndag, etter at saken ble kjent.

Over 300.000 døde i USA

På mandag passerte USA 300.000 koronarelaterte dødsfall. Daglig det nå rundt 3000 personer av koronaviruset, noe som er mer enn de totale dødsfallene på 9/11 der 2977 personer døde.

Antallet koronaofre er nå på høyde med befolkningen i byer som St. Louis og Pittsburgh, skriver NTB. Dette er omtrent fem ganger så mange som antallet amerikanere som ble drept under Vietnam-krigen. Dødstallet tilsvarer også ett 11. september-angrep hver dag i 100 dager.

– Tallet er svimlende høyt, sier USAs fremste smittevernrådgiver Anthony Fauci.

Nesten 17 millioner amerikanere er nå smittet, og USA står for nesten 1 av 5 av verdens koronadødsfall. Det er nå flere enn 109.000 innlagte på sykehus med koronasykdom, skriver NTB.

