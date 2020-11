Trump antyder at han vil sparke Fauci etter valget

USAs president Donald Trump tror pressedekningen av pandemien vil avta etter valget og antyder at han vil sparke landets smittevernekspert Anthony Fauci.

På et valgmøte i Florida i natt uttrykket han også frustrasjon over at koronapandemien fremdeles er høyt oppe i mediebildet.

Publikum svarte med å rope «Gi Fauci sparken».

– Ikke si det til noen, men la meg vente litt til etter valget, svarte han da folkemengden, og la til at Fauci var en «grei mann», men også hadde tatt mye feil.

Trump har tidligere vært i munnhoggeri med USAs smittevernekspert en rekke ganger, og han har uttrykket bekymring for et potensielt politisk tilbakeslag ved å fjerne den populære og respekterte legen før valget. På valgmøtet i Florida takket han publikum for «rådet».

