Trump antyder fusk i presidentvalget: - Blir vår tids skandale

USAs president Donald Trump hevder andre nasjoner og «andre» vil trykke millioner av poststemmesedler.

«Rigget 2020-valg: Millioner av poststemmesedler vil bli trykket av andre land og andre. Det vil være vår tids skandale,» skriver Trump på Twitter mandag ettermiddag norsk tid.

Som en følge av pandemien har det i flere delstater vært problemer med gjennomføring av lokale valg, og det har over tid vært en debatt om å gjøre det lettere å stemme uten å fysisk møte opp i et valglokale.

Presidenten gir ikke noen videre forklaring på hva han mener med meldingen, men noen minutter tidligere postet Trump en annen melding hvor han henviste til en Breitbart-artikkel.

- Åpne sluseportene for fusk

Artikkelen omhandler et Fox News-intervju fra søndag med USAs justisminister William Barr. Barr sier at omfanget av stemmeavgivning via poststemmer vil «absolutt åpne slusene for fusk».

- Det vil absolutt åpne slusene for fusk. Disse tingene er levert via post. De kan tas ut. Det er også et spørsmål om det faktisk innfrir kriteriene om hemmelig valg, fordi mange av delstatene krever at du signerer på utsiden av konvolutten. Så personen som åpner konvolutten, vil vite hvem som har stemt, sa Barr i intervjuet.

- Et annet land kan trykke opp tusenvis av falske stemmesedler, og det vil bli veldig vanskelig for oss å oppdage hvilken stemmeseddel som er riktig og gal. Så jeg tror det kan velte og undergrave tilliten og integriteten til valget, sa Barr.

Labert oppmøte i Tulsa

President Donald Trump ligger flere prosentpoeng bak rivalen Joe Biden på de fleste meningsmålingene. Han har også fått mye motgang etter helgens folkemøte i Tulsa, som ble omtalt som en flopp i flere såkalte etablerte og tradisjonelle medier.

Lokale myndigheter hevder det var rundt 6200 personer som stilte opp på arrangementet, mens det var plass til hele 19.000. Ifølge ubekreftede meldinger fra anonyme kilder skal Trump ha blitt «rasende» over det lave oppmøtet.

Trump hadde skrytt av at snaut en million mennesker hadde søkt om billett til folkemøtet i Tulsa, som er presidentens første folkemøte etter at koronakrisen brøt ut.

Presidentvalget i USA avholdes 3. november.

Merket som villedende

Dette er ikke første gang Trump kobler poststemmer til valgfusk. Da han i forrige måned tvitret at stemmeavgivning via post ville kunne føre til valgfusk, ble meldingen merket av Twitter som villedende. Det igjen førte til at Trump anklaget Twitter for påvirkning av det amerikanske presidentvalget.

Mange seter i BOK Center sto tomme under president Donald Trumps folkemøte i Tulsa lørdag. Foto: Matt Barnard (AP)





Biden bekymret

Demokratens presidentkandidat Joe Biden kom med et oppsiktsvekkende utsagn i et intervju med satiriker og The Daily Show-programleder Trevor Noah for snaut to uker siden.

Biden påsto at hans største enkeltstående bekymring er at «Trump ville forsøke å stjele valget».

Biden erkjente at han hadde tenkt på problemstillingen, og la til at Trump har bidratt massivt med å spre konspirasjonsteorier om valgfusk i USA.

- Dette er en fyr som har sagt at stemmeavgivning via post er fusk, mens han selv sitter bak skrivebordet i Det hvite hus og stemmer via post i primærvalget, sa Biden og henviser til Trumps stemmeavgivning via post i Florida-primærvalget.

- Mange deler Bidens bekymringer

Democrats Abroad Norway uttalte til Nettavisen den gang at det er mange demokrater som deler bekymringene til Biden.

- Mange i Det demokratiske partiet deler disse bekymringene. Representantenes hus har vedtatt et lovforslag om valgsikkerhet som står fast i Senatet fordi de ikke tar valgsikkerhet på alvor. De vil bare snakke opp risikoen for å så tvil om de sannsynlige, kommende seirene til Demokratene, uttalte styreformann Jonathan Roth til Nettavisen.

Demokratene har forsøkt å få Kongressen til å vedta flere lovforslag om valgsikkerhet i Kongressen, som blant annet omhandler varslingsmekanismer for tilbud om utenlandsk innblanding og assistanse, samt forby at avstemningsautomater kobles til internett.