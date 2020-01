Trump antyder misnøye over at han ikke fikk Nobels fredspris

USAs president Donald Trump viste tilsynelatende misnøye under et valgkampmøte i Ohio torsdag over at han ikke fikk tildelt Nobels fredspris i 2019.

Et stykke ut i talen begynte presidenten å snakke om «korrupt media» som «skriver ting de vet ikke er sant».

Deretter begynte Trump å antyde at han inngikk en avtale som reddet Etiopia fra krig, men at det var landets statsminister Abiy Ahmed som fikk Nobels fredspris istedenfor ham, melder New York Magazine og BBC, som er blant flere medier som har omtalt utspillet.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed ble tildelt Nobels fredspris i Oslo rådhus 10. desember i 2019.

- Jeg reddet et land

- Jeg skal fortelle dere om Nobels fredspris, sa Trump til forsamlingen.

- Jeg skal fortelle dere om det. Jeg fikk på plass en avtale, jeg reddet et land. Og nå har jeg fått høre at lederen for det landet får Nobels fredspris for å ha reddet landet. Jeg sier: Har jeg noe å gjøre med dette? Ja. Men sånn er det, sa Trump under valgkampmøtet.

- Så lenge vi vet det, er det alt som teller, ok. Jeg reddet en stor krig. Jeg reddet et par stykker, sa Trump.

Trump nevnte ikke navnet på landet han «reddet», eller navnet på statslederen som fikk Nobels fredspris. Men alt tyder på at presidenten siktet til Etiopia og Abiy Ahmed.

Nobelkomiteen fremhevet i sin begrunnelse at Ahmed fikk tildelt fredsprisen for blant annet initiativet til å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea, samt innsats for fred og mellomstatlig samarbeid.

USAs president Donald Trump avbildet under et valgkampmøte i Ohio torsdag. Foto: Jacquelyn Martin (AP)

Nominert til Nobels fredspris

Trump var blant de nominerte til Nobels fredspris i fjor for innsatsen han har lagt ned for å skape fred, forsoning og atomnedrustning på Den koreanske halvøya. Toppmøtene mellom Trump og Kim Jong-un har imidlertid ikke ført til noen forpliktende avtale om atomnedrustning.

Tvert imot har Nord-Korea igjen begynt å rasle med sablene og antydet nye rakettester og atomprøvesprengninger.

Det var to norske Frp-politikere og amerikanske kongressmedlemmer som nominerte USAs president til fredsprisen for 2019.