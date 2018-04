Donald Trump har avlyst sin første reise til Latin-Amerika som USAs president. Grunnen er at han vil ta seg av «USAs respons» overfor Syria.

Trump skulle etter planen ha deltatt på et toppmøte i Perus hovedstad Lima i slutten av uka, og deretter reist videre til Colombia.

Tirsdag opplyste Det hvite hus at Trump blir hjemme og at visepresident Mike Pence reiser i stedet.

– Presidenten vil bli i USA og ha oppsyn med USAs respons overfor Syria og følge med på utviklingen rundt om i verden, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus' talsperson Sarah Sanders.

Etter meldingene om et nytt kjemisk angrep i Syria har Trump advart om at landets regjering vil måtte betale en høy pris. Mandag sa han at en beslutning ville bli tatt i løpet av kort tid.

