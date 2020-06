Trump bekymret etter ny Biden-tabbe: - Dette er ikke bare en vanlig tabbe

President Donald Trump hamrer løs på Joe Biden etter ny tabbe.

NEW YORK (Nettavisen): - Dette er ikke bare en vanlig tabbe, sier Donald Trump.

Demokraten Joe Biden har på nytt forsnakket seg, og det skaper igjen overskrifter i USA. I forbindelse med et TV-intervju på torsdag, uttalt Biden at 120 millioner mennesker nå var døde av koronaviruset, selv om det riktige tallet er at 124.000 amerikanere nå er døde av viruset.

- Ydmykende dumt

På fredag er president Donald Trump ute og kritiserer både Biden og media etter tabben.

- Hvis jeg noen gang hadde sagt noe så ydmykende dumt, så hadde Fake News Media kommet etter meg for å hevne seg. Dette er noe annet enn en vanlig tabbe. Hvorfor skriver ikke media om dette, skriver Trump på Twitter på fredag.

- Unødvendig. Nå har vi 120 millioner som er døde av koronaviruset, sier Biden i klippet som Trump har delt på Twitter.

Presidenten ble først gjort oppmerksom på tabben til Biden, da han ble intervjuet av Fox-verten Sean Hannity torsdag kveld.

- Det er ikke lov til å gjøre slike feil. Dette er seriøse saker, sier Trump om Biden, som han hele tiden kaller «Søvnige Joe».

- Du vet, det er fantastisk å kunne si, «Oii, jeg beklager», eller «Dette var ikke bra». Men vi snakker her om det å bli president i USA, og det er bare ikke akseptabelt, sier Trump om tall-tabben til Biden.

- Hvis jeg noen gang hadde sagt noe så ydmykende dumt, så hadde Fake News Media kommet etter meg for å hevne seg, sier president Trump om Biden-tabben. Foto: AP Photo/Evan Vucci

Presidentkampanjen til Trump går også til angrep på Biden.

- Joe Biden er veldig forvirret. Han hevder feilaktig at 120 millioner amerikanere (mer enn en tredjedel av landet) er døde av koronaviruset. Dette skjer etter at han tidligere har hevdet at 150 millioner amerikanere er døde som en følge av våpenbruk. Noe er alvorlig galt, folkens, skriver de på Twitter.

Biden stemplet 48 millioner som «ikke så veldig bra folk»

Joe Biden fikk også kritikk, etter at han nylig stemplet 48 millioner amerikanere som «ikke så veldig bra folk».

Uttalelsen falt i forbindelse med et såkalt virtuelt valgkampmøte, der man blant annet diskuterte dødsfallet til George Floyd. Biden kritiserte Trump for at han splitter folket og fikk fram det verste i oss. Og la til:

- Det er antakelig et sted mellom 10 og 15 prosent av folket der ute som rett og slett ikke er veldig bra folk. Men det er ikke det vi står for. Den store majoriteten er skikkelige folk. Vi er nødt til å fokusere på det og forene folket. Bringe dem sammen, sa Joe Biden.

Joe Biden leder stort på Trump i de siste meningsmålingene, og Trump taper nå også oppslutning i de seks vippestatene som i 2016 ga ham seieren over Hillary Clinton i 2016.

