Donald Trump avviser Kongressens koronakrisepakke, og kaller den en skam. Samtidig benåder han krigsforbrytere og flere av sine støttespillere.

Donald Trump vil ikke godkjenne den gigantiske og etterlengtede koronakrisepakken Kongressen har vedtatt. I en tale natt til tirsdag kaller han den en skam og ber Kongressen endre den.

I en video lagt ut på Twitter og Facebook tirsdag kveld, sier Trump at pakken er en skam og må endres. Han ber Kongressen øke sjekken hver amerikaner får til 2.000 dollar og kutte støtte til verdenssamfunnet.

– I løpet av sommeren blokkerte Demokratene på ondsinnet vis en koronakrisepakke. For få måneder siden startet Kongressen forhandlinger om en pakke som er kritisk for det amerikanske folket. Det tok altfor lang tid. Men den pakken de sender til min pult, er en helt annen. For å være ærlig er den en skam, sier Trump.

– Den kalles en koronakrisepakke, men den har nesten ingenting å gjøre med korona, sier Trump og ramser opp støtte til land som er en del av krisepakka som ble vedtatt av Kongressen.

Krisepakken var et kompromiss etter lange forhandlinger og inneholder en lang rekke økonomiske tiltak.

– Favoriserer andre land og innvandrere

Trump mener krisepakken favoriserer både andre stater og innvandrere i USA på bekostning av amerikanske statsborgere og bedrifter.

– Pakken lar familiemedlemmer av ulovlige innvandrere få langt mer enn hva amerikanerne får. Krisepakken på 900 milliarder gir hardtarbeidende skattebetalere kun 600 dollar hver i krisehjelp, og det blir ikke gitt nok til småbedrifter, særlig restauranter, sier Trump.

Trump krever at Kongressen leverer et nytt forslag.

– Jeg ber Kongressen endre dette forslaget og øke det latterlig lave beløpet på 600 dollar til 2.000 dollar, eller 4.000 dollar for par. Jeg ber også Kongressen om umiddelbart å fjerne de sløsende og unødvendige delene av denne pakken, og sende meg en ny pakke, sier Trump.

– Jeg kan måtte gjøre det selv

Til tross for at Joe Biden er valgvinner og vil ta over presidentkontoret i januar, varsler Trump at det kan hende han i sin neste periode må ta ansvar for å få på plass en krisepakke.

– Hvis ikke, må den neste administrasjonen gjøre det, og kanskje det blir meg. Og vi kommer til å få det gjort, sier Trump.

Krisepakken har vært svært etterlengtet for amerikanske bedrifter og privatpersoner. Det ble forhandlet om den allerede før presidentvalget i november.

I helgen ble Demokratene og Republikanerne endelig enige om en krisepakke verdt hele 900 milliarder dollar.

Pakken ble raskt godkjent av de to kamrene i den amerikanske kongressen mandag og sendt videre til president Donald Trump for å bli godkjent. Det kommer Trump ikke til å gjøre.

Demokratene klare til å gi Trump det han vil ha

Demokrat-toppen Nancy Pelosi sier hun er klar til å endre direktestøtten til amerikanere i koronakrisepakken slik president Donald Trump ber om.

– Republikanerne nektet gang på gang å si hvilken sum presidenten ville ha for de personlige sjekkene. Endelig har presidenten godtatt 2.000 dollar. Demokratene er klare til å få dette gjennom i Kongressen. La oss gjøre det, skriver flertallsleder i Kongressen, Nancy Pelosi, på Twitter.

Trump benåder krigsforbrytere støttespillere

Natt til tirsdag er det også klart at Donald Trump benåder krigsforbrytere og flere av sine støttespillere. Trump benåder 20 personer, flere av dem Trump-støttespillere som har vært under etterforskning for forskjellige lovbrudd.

Ifølge New York Times er det 20 personer som blir benådet av Trump like før jul.

På listen finner man folk knyttet til etterforskningen av Russisk innblanding i 2016-valget, tidligere kongressmenn og fire dømte krigsforbrytere.

Ifølge avisa er det store flertallet av dem som er blitt benådet av Trump så langt i hans presidentperiode, personer som har nære bånd til ham.

Vil omgjøre Mueller-etterforskningen

Blant dem som benådes tirsdag, er George Papadopoulos, som var siktet blant annet for å ha avgitt en falsk forklaring i spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Benådningen av Papadopoulos blir sett på som nok et stikk mot Mueller-etterforskningen. Det var etterforskningen av Papadopoulos som på mange måter utløste hele Mueller-etterforskningen, som hang over Trump i nesten to år av hans presidentperiode.

Alex van der Zwaan, som var knyttet til Mueller-etterforskningen, blir også benådet. Nyhetsbyrået AP skriver at dette er ledd i et omfattende forsøk fra Trump på å omgjøre resultatene av etterforskningen, som førte til siktelser mot flere av hans nære støttespillere.

Brukte penger på datterens bursdag

Også de tidligere republikanske folkevalgte Duncan Hunter og Chris Collins er blant personene som nå benådes av Trump.

Collins var det første medlemmet av Kongressen som ga sin støtte til Trump og ble dømt til to år og to måneder i fengsel for å ha gitt innsideinformasjon til sin sønn.

Hunter ble dømt til 11 måneder i fengsel etter å ha sagt seg skyldig i å ha stjålet kampanjemidler og brukt dem på alt fra kvelder på byen med venner til å arrangere bursdagsfest for datteren sin.

Massakre i Irak

Fire personer tilknyttet Blackwater som soner straffer for sine roller i en massakre i Bagdad som drepte flere titalls sivile irakere og førte til internasjonal fordømmelse, benådes også.

Det dreier seg om Nicolas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty og Dustin Heard. Alle fire sonet lange fengselsstraffer før de ble benådet.

Deres støttespillere har i lang tid drevet lobbyvirksomhet for å få straffene omgjort og hevdet at de fire ble straffet for hardt og at etterforskningen ble gjort på en feilaktig måte.

