Trump benekter antall koronadødsfall i USA

– Fake news, skriver Donald Trump på Twitter etter at antall koronarelaterte dødsfall i USA passerte 350.000.

Det var søndag morgen at antall koronarelaterte dødsfall i USA passerte 350.000, ifølge oversikten fra Johns Hopkins University.

– Fake news, skrev landets avtroppende president Donald Trump på Twitter etter at den dystre milepælen var passert.

Over 20 millioner mennesker har fått påvist koronasmitte i USA. Over 120.000 covid-19-pasienter er innlagt på amerikanske sykehus. En rekke delstater har i årets første dager rapportert om rekordhøye smittetall, blant dem North Carolina og Arizona.

Likhus i hardt rammede Sør-California melder at de får inn flere døde enn de har plass til.

Smitterekorder

Samtidig er vaksineringen med to ulike vaksiner mot covid-19 i full gang. Så langt har over 4,2 millioner mennesker fått sin første vaksinedose. Helsepersonell og beboere og ansatte på sykehjem står først i køen, men vaksinasjonsprogrammet har fått kritikk for å være både langsomt og kaotisk.

Også på landsbasis ble det i helgen meldt om det høyeste antallet smittetilfeller på ett døgn i pandemien. Ifølge nyhetsbyrået AFP ble det registrert over 277.000 nye smittetilfeller fra fredag til lørdag.

Covid Tracking project har registrert 276.000 nye tilfeller. Men organisasjonen advarer om at de rekordhøye smittetallene kan være preget av etterslep fra høytiden. Sju delstater rapporterte ikke inn nye tall lørdag, men det ble likevel registrert over 2.300 dødsfall.

Les også: Trump raser mot koronatiltak: – Ødelegger livene til folk

– Kritisk tidspunkt

I likhet med folkehelsemyndigheter i en rekke land verden rundt, frykter eksperter i USA en ny smittebølge som følge av feiringen av jul og nyttår.

Mens antallet smittetilfeller har steget i lang tid, advarer smittevernrådgiver Anthony Fauci om at det fortsatt kan bli verre.

– Vi er på et virkelig kritisk tidspunkt, sier han til CNN.

Prognoser fra University of Washington sier at ytterligere 110.000 koronasmittede amerikanere kan miste livet den neste måneden.

Trump hevder på sin side at de offisielle tallene for både smittede og døde i USA er kraftig overdrevet.

Presidenten tvitrer at det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bruker en «latterlig metode» for å fastsette disse tallene. Han viser til situasjonen i mange andre land, som ifølge Trump rapporterer altfor lave tall med vilje.

Les også: Sykepleier kommer med sjokkerende opplysninger om koronapasientenes siste tanker og ord før de dør

Les også: Professor etter ferske korona-sjokktall: - Jeg er svært urolig

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars