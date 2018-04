Trump benekter kjennskap til betaling av pornostjerne

USAs president Donald Trump sier han ikke kjente til at advokaten hans, Michael Cohen, betalte pornostjernen Stormy Daniels 130.000 dollar.

På spørsmål fra pressen torsdag om hvorvidt han visste om betalingen svarte han kontant nei. Det er første gang Trump uttaler seg om saken.

På spørsmål om hvorfor advokaten hans betalte Daniels, svarte presidenten at han ikke vet.

– Dere må spørre Michael Cohen. Michael er min advokat. Dere må spørre Michael, sa Trump.

På spørsmål om han visste hvor pengene kom fra, svarte han også at han ikke vet.

I et intervju med det amerikanske TV-programmet 60 Minutes i mars hevdet pornostjernen at hun hadde ubeskyttet samleie med Trump en gang i 2006. Trump var den gang gift med nåværende førstedame Melania Trump.

Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford, hevdet videre at da hun i 2011 prøvde å selge historien, ble hun truet til taushet av en mann i Las Vegas. I 2016 skrev Daniels under på en avtale om at hun ikke skulle snakke om sitt påståtte forhold til presidenten, og fikk da utbetalt nærmere en million kroner fra Cohen for dette.

Cohen har bekreftet at han betalte Daniels.

– Vi ser fram til å sette Trumps troverdighet på prøve etter at han lot som om han ikke visste om betalingen, skriver Daniels' advokat Michael Avenatti på Twitter.

– Som historien har lært oss, en ting er å lyve til pressen, en annen ting er å gjøre det under ed, skriver han.

