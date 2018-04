Trump besøker Storbritannia 13. juli

USAs president Donald Trump besøker Storbritannia og statsminister Theresa May 13. juli, bekrefter Det hvite hus.

Det dreier seg om et såkalt «arbeidsbesøk». Både Det hvite hus og den britiske regjeringen bekreftet torsdag datoen for besøket, som ble omtalt av avisa The Guardian dagen før.

– Jeg kjenner presidenten, og han ser virkelig fram til besøket, sier Woody Johnson, USAs ambassadør i Storbritannia.

Utsatt flere ganger

Theresa May var den første utenlandske regjeringssjefen som besøkte Trump etter at han ble innsatt som president i 2017.

May var også raskt ute med å invitere Trump til Storbritannia – men besøket er blitt utsatt en rekke ganger.

Både Londons ordfører Sadiq Khan, en rekke folkevalgte og mange andre briter har protestert mot planene. En av årsakene er at Trump i fjor delte omstridte muslim-kritiske videoer på Twitter som først var blitt lagt ut av en britisk ytre høyre-politiker.

Planlegger demonstrasjon

Det har også vært argumentert med at det vil være pinlig for dronning Elizabeth å møte Trump dersom han hadde kommet på et formelt statsbesøk.

Et slikt besøk omfatter alltid et møte med dronningen, og det var det som opprinnelig lå i kortene da May inviterte den ferske amerikanske presidenten tidlig i fjor. Et arbeidsbesøk har lavere status, og innebærer mindre pomp og prakt.

En britisk gruppe som kaller seg Stand Up To Trump, har allerede begynt å planlegge en stor demonstrasjon mot presidenten.

Målet er en massiv protest mot Trumps politikk, som gruppa mener er basert på «rasisme, krig og hat».

