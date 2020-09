Trump blir knust i ny måling

Samtidig taper president Donald Trump terreng blant hvite velgere i viktige vippestater.

NEW YORK (Nettavisen): Joe Biden har fortsatt et godt grep på president Donald Trump, viser ny meningsmåling.

En fersk meningsmåling publisert av Wall Street Journal/NBC viser at Joe Biden leder med åtte prosentpoeng på Donald Trump.

Les også: Trump bekymret etter ny Biden-tabbe: - Dette er ikke bare en vanlig tabbe

11 prosent har ikke bestemt seg

Målingen viser at 51 prosent av de spurte vil stemme på Biden mens 43 prosent vil stemme på Trump.

Målingen viser også at 50 prosent av de spurte misliker måten Trump leder landet på.

Les også: Advarer: - Trump er på vei til å vinne valget

Den viser også at 11 prosent av de spurte opplyser at de ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på, et tall som er høyere enn ledelsen Biden har over Trump.

Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Joe Biden en oppslutning på 49,4 prosent, mot 42,9 prosent for president Donald Trump. Foto: Montasje: Brendan Smialowski/AFP/Amr Alfiky/The New York Times v

Ledelsen Biden har på målingen, 51 mot 43 prosent, er ett prosentpoeng lavere enn augustmålingen, der 50 prosent var for for Biden og 41 prosent for Trump.

- Så langt, til tross for store omveltninger i landet, har lite endret seg, sier Jeff Horwitt, en av de som har stått bak målingen.

Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 49,4 prosent, mot 42,9 prosent for Trump, melder NTB.

Les også Dette oralsexbildet trekkes frem som et tegn på hva som er galt i bydelen akkurat nå

Trump taper terreng blant hvite velgere



En meningsmåling publisert i Politico viser også at Trump nå taper terreng blant hvite velgere i viktige vippestater som Minnesota, Wisconsin og Pennsylvania. I 2016 var 80 prosent at de som stemte ved valget i disse tre statene hvite personer.

Avisen skriver at høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs døsfall kan påvirke velgermassen.

- Det er mulig at fokuset på høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs erstatning vil kunne hjelpe Trump frem mot valgdagen, og minne velgere som har drevet bort fra ham hva de brydde seg om i 2016, skriver Politico.

Fakta Fakta om meningsmålinger i USA ↓ * USA holder presidentvalg tirsdag 3. november. * President Donald Trump søker gjenvalg for Republikanerne, men utfordres av Joe Biden fra Demokratene. * Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 49,4 prosent, mot 42,9 prosent for Trump. * Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir trolig avgjørende for årets valgutfall. * De siste meningsmålingene gir Biden et forsprang i disse seks delstatene. * Et gjennomsnitt av meningsmålinger i de seks delstatene gir Biden 48,6 prosent, mot 44,8 prosent for Trump. * 52,7 prosent mener nå at Trump gjør en dårlig jobb som president, mens 43,2 prosent mener at han gjør en god jobb, viser et vektet gjennomsnitt av de siste meningsmålingene. (Kilde: RealClearPolitics ( snittmåling og vippestater ), FiveThirtyEight , NTB)

Les også: Kvinnelig (26) «superspreder» henges ut for å ha spredt koronasmitte

Business Insider har også publisert et meningsmåling som viser at 58% av amerikanske velgere mener at senatet ikke bør fylle Ruth Bader Ginsburgs stilling før etter valget.

Men på mandag gjorde president Donald Trump det klart at han vil nominere en kandidat til høyesterett allerede på fredag eller lørdag denne uken. Presidenten har allerede lovet at det blir en kvinne.

Les også: Video vekker oppsikt: - Dette opptaket er en gavepakke til Trump

Ny Trump-rekord

Washington Examiner melder også om at Donald Trump har satt ny innsamlingsrekord i august, der han fikk inn hele 67,6 millioner dollar til valgkampen. Republikanerne har nå samlet inn 1,3 milliarder dollar til Trumps valgkamp.