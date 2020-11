Trump blir knust i ny måling

Fersk måling er dårlige nyheter for president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): En fersk nasjonal meningsmåling publisert av NBC News/Wall Street Journal på søndag, viser at Joe Biden leder suverent.

Ifølge meningsmålingen leder Biden med ti prosentpoeng over president Donald Trump. Biden får støtte fra 52 prosent, mens Trump får støtte fra 42 prosent.

Seks av ti velgere mener også at USA er på vei i feil retning under ledelse av president Donald Trump. Et flertall av de spurte mener også at Trump håndterer pandemien dårlig.

Biden har størst ledelse blant svarte velgere

Målingen viser at Biden har størst ledelse blant svarte velgere (Biden har 87% mot Trumps 5%), velgere i alderen 18-34 (60% mot 32%), eldre (58% mot 35%), kvinner (57% motl 37%), hvite med høyskoleutdanning (56% mot 41%) og uavhengige (51% mot 36%), melder CNBC.

Trump på side har ledelsen blant hvite velgere (51% mot 45%) hvite velgere uten høyere utdanning (58% mot 37%). Trump har også liten ledelse på ett prosentpoeng blant mann med 48% mot 47% for Biden.

I den forrige meningsmålingen fra NBC News/Wall Street Journal i oktober, ledet Biden med 11 prosentpoeng.

Biden leder i flere vippestater

Donald Trump skal på søndag besøke fem nøkkelstater i et forsøk på å sikre seg de avgjørende stemmene for å vinne valget om tre dager. Presidentens heseblesende ferd går gjennom delstatene Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia og Florida, skriver NTB. Biden skal på sin side til Pennsylvania, som kan spille en avgjørende rolle i valget tirsdag.

En fersk måling publisert i New York Times på søndag viser at Biden nå også leder i vippestatene Pennsylvania, Florida og Arizona, mens han leder med en stor margin i Wisconsin - med hele 11 prosentpoeng, 52 prosent mot 41 prosent.