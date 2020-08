I USA begynner Det republikanske partiets fire dager lange landsmøte mandag kveld. President Donald Trump får hovedrollen gjennom hele møtet.

Trump skal tale hver kveld, noe som er uten sidestykke på et landsmøte i USA. Han får selskap av sin kone, fire av sine fem barn, republikanske partitopper og enkelte representanter fra grasrota. Blant dem er et ektepar fra Missouri som ble rikskjendiser da de rettet våpen mot Black Lives Matter-demonstranter utenfor huset sitt.

Landsmøtene er svært viktige for amerikanske partiers valgkamp, og for Trump blir dette en arena der han kan fremme sitt budskap om fortsatt kulturkamp, nasjonalisme og økonomisk vekst. Presidenten ventes fortsatt å gi Kina skylda for koronapandemien, og kommer til å insistere på at han er den eneste som kan gjenreise den amerikanske økonomien.

Møte i motvind



Trump har imidlertid kjempet i motvind den siste uka. Hans tidligere rådgiver Steve Bannon ble pågrepet sist torsdag for svindel i forbindelse med pengeinnsamling via nettet, presidentens søster Maryanne Trump Barry har kalt ham slem og prinsippløs i et skjult lydopptak, og natt til mandag ble det kjent at en av Trumps lengstsittende rådgivere, Kellyanne Conway, slutter av familiehensyn.

I likhet med Demokratenes landsmøte i forrige uke er store deler av møtet flyttet over i den digitale sfæren på grunn av koronapandemien. Opprinnelig skulle møtet holdes i Charlotte i vippestaten North Carolina, og det var også planer om å holde deler av møtet i Jacksonville i Florida.

Juridisk gråsone



Vanligvis taler presidentkandidatene først siste kveld, etter at de formelt er blitt nominert av partiet, men Trump vil innta talerstolen hver eneste kveld.

Trump bryter også med en annen tradisjon: han skal holde sin hovedtale torsdag kveld fra Det hvite hus, trolig fra hagen. Dette har møtt kraftig kritikk ettersom det er høyst uvanlig å bruke føderal eiendom til partipolitiske formål. Loven Hatch Act forbyr føderalt ansatte fra å delta i partipolitisk aktivitet når de er i tjeneste eller befinner seg på føderal eiendom, men presidenten og visepresidenten er unntatt fra den. Likevel vil talen kunne befinne seg i en juridisk gråsone, ettersom Trump vil trenge hjelp fra ansatte i Det hvite hus for å gjennomføre opplegget.

Også visepresident Mike Pence, som skal tale onsdag, skal bruke føderal eiendom i form av nasjonalmonumentet Fort McHenry i Baltimore. Fortet har en sentral plass i amerikansk historie ettersom det sto et viktig slag der under 1812-krigen mot Storbritannia, som omtales i nasjonalsangen «The Star-Spangled Banner».

