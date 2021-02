Trump-dramaet: - Derfor er hun den store vinneren

Lara Trump er den største vinneren etter riksrettssaken mot tidligere president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Det mener den mektige republikanske senatoren Lindsey Graham, som lenge har vært en av Trumps støttespillere.

- Lara Trump er den største vinneren

Graham sier til TV-kanalen Fox at Trumps svigerdatter Lara Trump er den som trolig vil tjene mest på riksrettssaken som endte opp med at Trump ble frifunnet.

- Den største vinneren i denne riksrettsprosessen er Lara Trump, uttalte Graham til Fox News på søndag.

Graham viser til at Lara Trump, som er gift med Donald Trump sønn Eric Trump, vil kunne gå inn og ta over plassen i senatet til republikaneren Richard Burr, som var en av de syv republikanske senatorene som stemte for å dømme Trump.

- Min kjære venn Richard Burr, som jeg liker og som jeg har vært venn med i lang tid, gjorde Lara Trump nesten til den ubestridte nominerte til senatplassen i North Carolina for å erstatte ham hvis hun stiller til valg. Og jeg vil så absolutt stille meg bak henne, fordi hun representerer fremtiden til det republikanske partiet, sier Graham.

Burr, som har signalisert at han ikke har til hensikt å stille til gjenvalg i 2022, var ikke i tvil om at Donald Trump burde ha blitt dømt under riksrettssaken.

- Bevisene mot president Trump om at han oppildnet til opprør er overveldende. Derfor har jeg stemt for å dømme ham, skrev Burr i en uttalelse på lørdag.

Burrs uttalelse førte til en umiddelbar fordømmelse fra den republikanske ledelsen i hans hjemstat.

Lindsey Graham er ikke i tvil om at riks rettsprosessen mot Donald Trump nå baner vei for Lara Trump. En meningsmåling som ble publisert i desember i fjor, viser også at hun er favoritt til å overta plassen.

- Trump har sterkt grep over partiet

Ifølge CNBC får nå samtlige syv republikanere som stemte for å dømme Trump kraftig kritikk fra sin hjemstat fordi de ikke sto lojalt med resten av partiet.

- Denne kritikken illustrerer det sterke grepet Trump fortsetter å ha over republikanerne nasjonalt, til tross for hans tap i november og hans påfølgende nektelse av å innrømme nederlag, skriver CNBC.

- Ivanka og Donald Trump Jr. vil stille

I tillegg til Lara Trump, spekuleres det også i at to av Trump-barna, Ivanka Trump og Donald Trump jr. for alvor vil melde seg på i politikken neste år.

For Ivankas del spekuleres det om om hun vil stille til valg om senator i Florida i 2022, mens Donald Trump Jr. skal ha planer om å stille mot Liz Cheney, som er nummer tre i rekken blant republikanerne i Representantenes hus, under valget i Wisconsin i 2022.

