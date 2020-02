Trump-dynastiet: - Velkommen til drittungenes dragkamp!

Flere republikanere vil ha Donald Trump Jr. og Ivanka Trump som den neste amerikanske presidentkandidaten.

NEW YORK (Nettavisen): Onsdag kveld denne uken, like etter at president Donald Trump ble frikjent i riksrettssaken, la Trump ut en video på Twitter med slagordet; «Trump 4EVA», «Trump For Alltid».

I videoen kan man se valgplakater som viser at Trump stiller til valg både i 2024, 2024, 2032 og så videre, før man til slutt får se slagordet «Trump 4EVA».

I kjølvannet av videoen, dukket også hashtaggen #trumpdynasty opp på Twitter igjen, der man igjen begynte på spekulere i at barna til Donald Trump, Donald Trump Jr. og Ivanka Trump på et senere tidspunkt vil melde seg på en presidentkamp.

For en drøy måned siden viste en meningsmåling blant republikanerne, publisert hos Axios, at 29 prosent av de republikanerne som ble spurt, vurderer Donald Trump Jr. som deres neste kandidat og president.

I den samme målingen mener 16 prosent at det er søsteren, Ivanka Trump, som bør bli republikanernes neste kandidat til å ta over for Donald Trump.

- Det kan bli en grusom konflikt

En av dem som har kommentert målingen og lekt med tanken om at de to vil gå for presidentjobben, er Arwa Mahdawi, spaltist i The Guardian.

- Trump-avkommet kniver allerede om en presidentnominasjon for Republikanerne. Det kan bli en grusom konflikt. Velkommen til drittungenes dragkamp! skriver Mahdawi.

- I løpet av de neste årene vil disse to barna være engasjert i en nådeløst rivalisering der de begge konkurrerer om å bli farens etterfølger, og gjøre Trumps presidentskap til et dynasti. Det er min teori, uansett, skriver Mahdawi.

- Det er en særs dårlig ide

USA-eksperten Hilmar Mjelde, som også er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, liker derimot ikke tanken på at Trump-barna skal kjempe om presidentembetet.

- Det er en særs dårlig ide. I et så mangfoldig land med 330 millioner innbyggere må man klare å finne president emner utenfor en håndfull dynastier. Jeg håper derfor hverken Trumps barn eller Michelle Obama stiller, sier Mjelde til Nettavisen.

USA-eksperten Hilmar Mjelde mener det er en svært dårlig ide at datteren Ivanka og broren Donald Trump Jr. skal følge i sin fars fotspor. Her er de to i Davos sammen i januar i år. Foto: (NTB scanpix)

- Et hovedproblem her er at et barn har umiddelbart enorme fordeler i en valgkamp. De arver pappas nettverk og er allment kjente i USA. Det er svært verdifulle fordeler i en valgkamp. De trenger ikke vise seg kompetente i samme grad på egen hånd, sier Mjelde.

Ivanka Trump har fulgt presidenten og faren rundt på flere reiser rundt om i verden. Hun var senest i januar i år med president Donald Trump til Davos, der hun og hennes mann Jared Kushner var med i delegasjonen.

Ivanka Trump holdt også et innlegg under en seanse om kvinners rettigheter på G20-toppmøtet. Foto: Dominique Jacovides (AFP)

Trump: - Ivanka hadde vært vanskelig å slå

Ivanka Trump var også svært synlig da president Trump besøkte den demilitariserte sonen mellom Nord-Korea og Sør-Korea etter G20-toppmøtet i 2019.

Samme året fikk hun også kritikk for tilsynelatende å ha blandet seg inn i en samtale mellom Frankrikes president Emmanuel Macron, Canadas statsminister Justin Trudeau, Det internasjonale pengefondets (IMF) direktør Christine Lagarde og Storbritannias statsminister Theresa May.

Og Donald Trump selv har sagt følgende om Ivanka Trump:

- Hvis hun noen gang hadde bestemt seg for å stille som presidentkandidat, så tror jeg hun hadde vært veldig, veldig vanskelig å slå.

- Ivanka tror at hun kommer til å bli president i USA

Gary Cohn, som tidligere var Donald Trumps øverste økonomiske rådgiver, har tidligere uttalt følgende om Ivanka Trump, ifølge boken «Kushner, Inc.» som kom ut i mars 2019:

- Hun tror at hun kommer til å bli president i USA. Hun tror det er som Kennedy-slekten, Bush-slekten, og nå Trump-slekten.

Her er Donald Trump Jr. (L) og Ivanka Trump (R) sammen med Donald Trump i juli 2016, noen måneder før han ble valgt til president i USA. Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Journalisten bak boken, Vicky Ward, uttalte også i en podcast i fjor at, «jeg tror også det pågår en liten kamp mellom henne og Don Jr. fordi han har ikke noe imot å gjøre et forsøk selv.»

Ward sier at problemet for Ivanka, derimot er at: «For å være helt ærlig. Donald Jr. passer Republikanerne mye bedre. Han er flytende den i sytingen og klagingen som har erstattet moderne konservatisme. Enten Republikanernes Wannabe 2024-felt vet det eller ikke, så er det Donald Trump Jr. startskudd for en 2024-nominasjon», sier Ward.

- Ivanka tror at hun kommer til å bli president i USA, sier Gary Cohn, som tidligere var Donald Trumps øverste økonomiske rådgiver. Foto: AFP PHOTO / TIMOTHY A. CLARY

- Ikke utenkelig at Donald Jr. stiller

Selv om USA-eksperten Mjelde sier at det er en dårlig ide at presidentbarna stiller som kandidater i fremtiden, ser han ikke bort ifra at det skjer.

- Det ser imidlertid ut som om Don Trump Jr. har en god del av farens politiske teft. Så ikke utenkelig at han forsøker seg – han har allerede hintet om politiske ambisjoner, sier Melde til Nettavisen.

Her er Ivanka Trump, helt til venstre, og Donald Trump Jr., helt til høyre, sammen og hører president Trumps tale om rikets tilstand denne uken. I midten ser vi Jared Kushner, Lara Trump og Eric Trump. Foto: REUTERS/Joshua Roberts

I USA er det flere eksempler på at presidenter har vært i slekt.

- Allerede har ti av USAs 44 presidenter (Trump er president 45, men Groover Cleveland satt i to separate perioder) vært i slekt: John Adams og John Quincy Adams (far og sønn), George H. W. Bush og George W. Bush (far og sønn), William Harrison og Benjamin Harrison (bestefar og barnebarn), Theodore Roosevelt og Franklin Roosevelt (fettere) og James Madison og Zachary Taylor (felles besteforeldre), opplyser Mjelde.

På flere bilder Donald Trump Jr. har postet på sin Instagram-konto, poserer han med et automatvåpen med et magasin med et maleri av Hillary Clinton. På magasinet kan man se ansiktet til Hillary Clinton bak et fengselsgitter. Foto: Instagram: @donaldjtrumpjr

- Statsoverhodet-rollen bør ikke gå i arv

Men når alt kommer til alt så USA-eksperten har lite til overs for at barn av presidenter skal ende opp i den samme rollen.

Her er Ivanka Trump og Donald Trump Jr. og hører på president Donald Trumps FN-tale i New York i september 2019. Foto: Stephanie Keith/Getty Images/AFP

- Det amerikanske presidentembetet har allerede blitt altfor monarkisk. Presidentparet og barna blir USAs kongefamilie. Presidentene bygger storslåtte presidentsentre etter seg selv når de går av, slik europeiske herskere historisk har gjort. Og det er alltid fullt av pomp og prakt rundt presidentens offentlige opptredener. Statsoverhodet-rollen bør ikke gå i arv, sier Mjelde til Nettavsien.