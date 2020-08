Trump ekstatisk over USAs nye supervåpen: - Superduper

Den amerikanske hæren har frigitt opptak av deres nye hypersoniske missil etter Donald Trump lovet nytt «superduper»-våpen.

I mars fullførte USA en test av deres nye hypersoniske missil C-HGB ved «Pacific Missile Range Facility» på Kauai, Hawaii. Nylig publiserte de opptak av testen. Videoen kan du se øverst i saken.

Det nye missilet ble lovet av Trump-administrasjonen som en respons på Russland og Kinas utvikling av hypersoniske missiler. Det var i desember i fjor at Russlands president Vladimir Putin annonserte deres arsenal med «ustoppelige» hypersoniske missiler som kan nå en fart på mach 9 (11.113 km/t).

Senere tilsto en av Russlands øverste offiserer at missilet led av spedbarns-sykdom og ikke var klar til bruk. Admiral Nikolai Evmenov utdypet ikke hvilke problemer utviklingen led av, men sa det ville ta noen år før deres 3M22 Zircon-missil kunne være operasjonell. I januar publiserte Kina opptak av deres hypersoniske missil.

Ustoppelig missil

USAs nye missil skal ifølge The Drive kunne oppnå en fart på mach 17 (20825.75 km/t) og ha en svært høy manøverdyktighet, noe som gjør den umulig å skyte ned med dagens anti-ballistiske missilforsvar. Missilet kan brukes på mål fra mellomlange distanser. Missilet kan både skytes fra land og ubåt. Kina rapporterer at deres Dongfeng-26-missil kan nå Guam, en amerikansk øy 3220 kilometer sørøst for Kina.