- Trump elsket å se på mobben

Donald Trump nøt å se på mobben som angrep Kongressen, hevder en tidligere ansatt i Det hvite hus.

NEW YORK (Nettavisen): Tirsdag starter riksrettssaken mot USAs tidligere president Donald Trump i Senatet i Kongressen.

Rettssaken mot Trump, som er tiltalt for å oppildne til opprør, starter etter planen rundt klokken 18 eller 19 norsk tid.

- Trump «elsket å se på Kongress-mobben»

Demokratene har tatt ut riksrettstiltale mot USAs tidligere president fordi han i en tale oppfordret demonstranter til å «gå mot» Kongressen i protest mot valgresultatet.

En anonym kilde som CNN har pratet med hevder nå at Trump nøt å være vitne til at mobben stormet Kongressen 6. januar i år, i opprøret der fem mennesker mistet livet.

- Trump «elsket å se på Kongress-mobben», sier en senior tjenestemann i Det hvite hus, skriver CNN.

Ifølge kilder Washington Post snakket med i januar, var Trump også svært sen med å gå ut offentlig å oppfordre til en stans i opprøret.

- Han var vanskelig å komme gjennom til, og du vet hvorfor? Fordi dette var direktesendt TV, uttalte en Trump-rådgiver til Washington Post.

- Hvis det er TiVo, trykker han bare på pause og tar samtalene. Hvis det er live-TV, så ser han på det, og han så bare på at det hele utspant seg, uttalte kilden.

Om minuttene da demonstrantene stormet Capitol Hill, skal Trump også ha sagt følgende:

- De aller fleste av dem er fredelige. Hva med opptøyene i sommer? Hva med den andre siden? Ingen brydde seg da de gjorde opprør. Mine folk er fredelige. Mine folk er ikke kjeltringer, har en ikke navngitt tjenestemann tidligere uttalt til Washington Post.

Trumps advokater: - Et politisk teater

Donald Trumps advokater kaller riksrettssaken mot ham som starter på tirsdag for et politisk teater.

I et 78 sider langt prosesskrift som Trumps advokater la fram mandag, anklager de Demokratene for å utnytte kaoset og traumene etter angrepet på Kongressen til egen politisk vinning.

De argumenterer med at Trump rett og slett brukte sin ytringsfrihet da han skapte tvil om valgresultatet, og at han kun oppfordret til fredelig protest. Han kan derfor ikke holdes ansvarlig for handlingene til dem som sto for opptøyene.

- Et egoistisk forsøk fra Demokratene

De sier også at Senatet ikke har rett i henhold til grunnloven til å stille Trump for riksrett, siden han ikke lenger er president, og benekter at Demokratenes målsetting er rettferdighet.

– I stedet er dette bare et egoistisk forsøk fra Demokratenes ledelse på å utnytte følelsen av skrekk og forvirring som kom over alle amerikanere i hele det politiske spekteret da de så ødeleggelsene i Kongressen som noen hundre mennesker sto for, skriver advokatene.

– I stedet for å handle for å hele nasjonen, eller i det minste fokusere på å stille dem som stormet Kongressen for retten, prøver speakeren i Representantenes hus og hennes allierte å utnytte kaoset til egen politiske vinning, skriver advokatene.

Dette skjer i riksrettssaken mot Trump * Riksrettssaken mot USAs tidligere president Donald Trump åpner 9. februar og finner sted i Senatet i Kongressen. * Mandag oversendte Trumps forsvarere et 78 sider langt forsvarsskrift til Senatet. * Tirsdag er det lagt opp til 4 timer med debatt mellom aktoratet og forsvarerne trolig fra kl. 19 norsk tid. * Forsvarerne vil hevde at det er grunnlovsstridig å stille en avgått president for riksrett og kreve henleggelse. * Det holder med simpelt flertall i Senatet, noe Demokratene har, for å avvise forsvarernes krav. * Fra onsdag kl. 18 norsk tid og fram til søndag har partene 16 timer hver til å framføre sine argumenter i saken. Det er ikke ventet at de vil benytte hele denne tiden. * Trumps forsvarere ba opprinnelig om pause i rettssaken under den jødiske sabbaten fra solnedgang fredag til søndag, men gikk senere tilbake på dette. * Søndag åpnes det for spørsmål fra senatorene, samt mulig debatt om hvem som kan føres som vitner. Dette kan det også bli stemt over. * Veien videre i saken er uklar. * Trump har nektet å møte, men aktoratet kan gjennom pålegg tvinge både ham og andre til å vitne. * Dersom de velger denne muligheten, vil saken trolig trekke i langdrag. * Demokratene ønsker neppe en langvarig sak, da dette vil forsinke behandlingen av president Joe Bidens koronakrisepakke. * Når spørsmålet om vitneførsel er avgjort, og eventuelle vitner har forklart seg, er det klart for sluttprosedyre. * Deretter følger avstemning, der en fellende dom forutsetter at 67 av de 100 senatorene stemmer for. * Demokratene og Republikanerne har 50 representanter hver i Senatet. Kilde: The New York Times, AFP, NTB.

- Trump satte alle i Kongressen i livsfare

For Demokratene derimot er det blitt moralsk maktpåliggende å ansvarliggjøre Trump for det som skjedde. Flere av dem har den siste tiden kommet med øyenvitneskildringer av kaoset, der de fryktet for livet mens fanatiske Trump-tilhengere jaktet på dem.

I deres prosesskriv heter det at Trump satte alle medlemmene i Kongressen i livsfare da han sendte sine tilhengere som en «ladd kanon» mot de folkevalgte, og han anklages for å ha oppildnet til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger».

– I et alvorlig svik mot sin presidented oppildnet president Trump en voldelig mobb til å angripe USAs Capitol under fellesseansen, og dermed hindre godkjenningen av Joe Biden som vinner av presidentvalget, sier aktoratet med kongressmedlem Jamie Raskin i spissen.

Trenger minst 17 republikanere for å dømme Trump

Det trengs minst 17 republikanere i tillegg til de 50 demokratene i Senatet for å felle en dom over Trump, men i en avstemning nylig om å avvise rettssakssaken, stemte kun fem republikanere sammen med demokratene.

Mitch McConnell, som nå er Republikanernes mindretallsleder i Senatet, er en av dem som var åpent oppgitt over Trump, og som mange mente vurderte å stemme for å dømme ham.

Ifølge ekspertene er det kun om han skulle stemme for en dom, at så mange som 17 republikanere kunne blitt med på å dømme Trump, og han var ikke blant de fem som stemte mot å avvise saken.

