Trump etter brutale drap: - La oss fjerne dem fra jordens overflate

President Donald Trump raser etter at tre kvinner og seks barn fra Utah er slaktet ned og drept ved Mexico-grensen.

NEW YORK (Nettavisen): De tre kvinnene og seks barna var en del av en familie som kjørte kolonne i Chihuahua i regionen Sierra Madre Occidental, da de ble angrepet.

Saken utvides

Ifølge et familiemedlem ble de tre kvinnene og barna skutt og drept på stedet. Etterpå gikk bilene opp i flammer, melder CNN.

De tre kvinnene og barna var mormoner fra Utah, og hadde både amerikansk og meksikanske pass.

Et familiemedlem av de drepte spekulerer i at drapene var en misforståelse, og at de ni ble drept fordi de som angrep, trolig et narkokartell, trodde at de ni var rivaler i området.

Drapene får president Donald Trump til å rase på Twitter tirsdag morgen.

- Det er nå på tide at Mexico, ved hjelp av USA, erklærer KRIG mot narkokartellene og fjerner dem fra jordens overflate. Vi venter bare på en telefon fra deres flotte president, skriver Trump på Twitter.

De tre bilene som ble angrepet beveget seg fra Sonora til Chihuahua i regionen Sierra Madre Occidental, da hendelsen fant sted. Dette er en konfliktområde hvor det ofte er konflikter mellom narkokartellene.

Det er tydelig at president Trump tar disse drapene svært alvorlig, og han har lagt ut flere Twitter-meldinger om angrepet tirsdag morgen lokal tid.

- En fantastisk familie og venner fra Utah ble fanget mellom to grusomme narkotikakarteller, som skjøt på hverandre, med det resultat at mange fantastiske amerikanere ble drept, inkludert barn, og noen som er savnet. Hvis Mexico trenger eller ber om hjelp i å få utslettet disse monstrene, så står USA klare, villige og i stand til å bli involvert for å gjøre jobben raskt og effektivt. Den flotte presidenten i Mexico har gjort dette til en stor sak, men kartellene har blitt så store og mektige at noen ganger trenger du en hær for å slå en hær, skriver Trump.

Saken utvides