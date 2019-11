Trump-fans kan ikke gi seg nå.

Donald Trump angripes fra mange kanter om dagen, men fansen har på ingen måte mistet trua. Det skal mer til. Mye mer.

I disse dager er det en heltidsjobb å følge med på sirkus Trump.

Skal man få med seg alle høringer, utspill, kommentarer, påstander og analyser så må man si opp jobben, avvikle venner og familie og sitte ved en skjerm fra man står opp til man legger seg.

Det er med andre ord ikke mulig. Uansett om man er amerikaner eller nordmann.

Heldigvis, eller dessverre, har vi mennesker en teknikk for å takle slikt, nemlig bekreftelses-tendensen, eller «confirmation bias», som det heter på engelsk.

Vi tar til oss og videreformidler den informasjonen som bekrefter det vi allerede mener, og overser eller tilbakeviser det som forteller oss noe annet.

Elsket eller hatet

Trump er enten elsket eller hatet. Ser man på målingene så er oppfatningen om Trump tilnærmet uforandret de siste 1,5 årene.

Det er omtrent 42 prosent som mener han gjør en god jobb, og 53 prosent som mener det motsatte.

Dette ifølge sammenstillingen til nettstedet FiveThirtyEight. Det svinger litt fra måned til måned, men ser man over tid er det bare små endringer.

Det er bemerkelsesverdig stabilt også når man sammenligner med tidligere presidenter. De fleste opplevde ganske store variasjoner over tid. Mange med fallende kurver.

Tidsånden, polariseringen og personligheten

Jeg tror det dels skyldes tidsånden med større polariseringer og Trumps stil og personlighet.

Konsekvensen er uansett at de fleste ender opp enten som fans eller som «Never-Trump». Og i det øyeblikket man har valgt side, søker man bekreftelser på at man har valgt rett.

Å gå fra den ene leiren til den andre er like sannsynlig som at en veganer blir talsperson for Gilde.

Det er bare å gå til sin egen vennekrets. Kjenner du noen som tidligere mislikte Trump, men som mener han har vokst i rollen og nå gjør en god jobb? Eller noen som tidligere stolt spradet rundt med rød caps med «Make America Great Again» på, men som nå synes Trump er en farlig mann?

I don’t think so.

Politikerne bytter heller ikke side

Og når velgerne ikke bytter side, gjør ikke politikerne det heller. Derfor fortsetter republikanske kongressmedlemmer å støtte Trump, aktivt eller stilltiende.

Med tanke på hvor vanvittig mye som skjer akkurat nå rundt Trump, virker det hinsides å påstå at det må mer til for at The Donalds posisjon skal bli vesentlig svekket. Men jeg tror det er sannheten.

Et dramatisk fall i økonomien, sterkt økende arbeidsledighet eller en stor nasjonal katastrofe som blir håndtert særs dårlig vil kanskje gjøre en forskjell.

Men bare kanskje. De mange som har stått last og brast med Trump så langt vil nok fortsette å gjøre det.

Trump-fans kan ikke gi seg nå.

Det gjelder bare å ta til seg informasjonen som kan tolkes positivt for presidenten, og avvise alt annet som FAKE NEWS!