Trump får besøk av Nigerias president

Kamp mot terror og økonomisk utvikling er tema når USAs president Donald Trump tar imot sin nigerianske motpart i Det hvite hus mandag.

Besøket finner sted få uker etter at Muhammadu Buhari (75) meldte at han stiller til gjenvalg neste år, og knapt fire måneder etter at Trump i et møte skal ha kalt land i Afrika for «drittland».

Trump selv nektet for at han hadde brukt uttrykket, men han sendte likevel et brev til Den afrikanske union (AU) der han uttrykte engasjement for kontinentet. Han sendte også sin utenriksminister på en rundreise til Afrika, men før Rex Tillerson rakk å komme til Nigeria, fikk han sparken av Trump.

Nigeria er på den ene siden et land der økonomien vokser fort som følge av store oljeinntekter. På den andre siden sliter landet med å slå ned ekstremistgruppa Boko Haram nordøst i landet.

Den mangeårige konflikten har tatt titusener av liv og tvunget over 2 millioner mennesker på flukt, ifølge Human Rights Watch.

I tillegg har gruppen skapt skrekk i lokalbefolkningen med sine mange bortføringer av unge jenter.

Buhari er en av to afrikanske ledere som Trump ringte til etter at han ble innsatt som president i fjor. Trump-administrasjonen har godkjent salg av tolv kampfly og sikkerhetsutstyr for det som tilsvarer om lag 5 milliarder kroner, melder CNN.

At Buhari stiller til gjenvalg har overrasket mange ettersom han har hatt svekket helse og tilbrakt lange perioder i Storbritannia der han har fått behandling.

(©NTB)

