Trump får skylden for det meste, men hvem har skylden for Trump?

Svaret er ei flodbølge av flaks, historiske utviklingstrekk og handlingene til en rekke enkeltpersoner - fra passasjerene på Mayflower til Bush, Biden, Clinton og Clinton

Av Øyvind Søtvik Rekstad, taleskriver og skribent

Hvordan i huleste kunne Donald Trump ende opp som leder for verdens eldste, mektigste og mest nobelprisvinnende demokrati? Årsakene er for mange og sammenflettede til at det holder å skylde på motstanden mot handel og innvandring.

Jeg husker min irritasjon da Donald Trump og Jeb Bush lanserte sine kandidaturer i juni 2015. Trump fikk helsider i norske aviser, mens Bush ble avspist med notiser. Bush var en blodfattig, men en betraktelig mer seriøs kandidat, enn Trump. Også i USA var fokuset på Twitter-kongen. Valgresultatet kan tyde på at dette var en riktig vurdering, men hva kom først? Høna eller egget?

Kan det ha vært mediene som tok tak i en ikke-nyhet og blåste den opp, slik at en kuriositet ble forfremma til en viktig sak? Jo flere tweet’er og tabber Trump presterte, desto mer klistret kameralinsene seg til ham.

Få hater Trump mer enn liberale journalister og skaperne av moderne medie-remedier som Facebook og Twitter

Jeg glemmer heller ikke den barnlige iveren i øynene til TV2-reporteren som i en privat samtale fortalte om hvor deilig det var at hans utenriksstoff for en gangs skyld kom først i nyhetene, og ikke sist. Fordi de handlet om Trump. Den samme forbudte følelsen av glede og anerkjennelse kan ha preget redaksjonene til CNN og New York Times. Kanskje gjør den det fortsatt.

Pressens dekning av Trump kan ha vært den første falske nyheten. En falsk nyhet som ble oppfattet som sann, og som dermed ble sann. Og det forslitte munnhellet om at all PR er god PR, som aldri har vært helt sant, ble helt sant.

Den perfekte stormen

Mytene om Trumps valgseier er så sterke at framtidens historiebøker fort kan framstille det usannsynlige som uunngåelig. Det stemmer at han så de usette og seilte på en bølge av motstand mot handel og innvandring. Men slike bølger har slått inn mot land tidligere, uten at de har skylt sine talsmenn inn gjennom dørene i Det hvite hus.

Det var da heller ikke først og fremst politikken til Trump som fikk ham valgt, men et usannsynlig oppkok av flaks, personlighet og timing. Iblandet en dæsj politikk.

Det er himmelvid forskjell mellom Trump og Obama. Men i havet av anorektiske alternativer har de begge gitt velgerne kjøtt, smak og farge

Det var ikke bare en bølge eller et ordinært uvær som skulle til, men en perfekt storm av uventede hendelser og historiske, politiske og teknologiske utviklingstrekk. Og en eiendomsfyrste og reality-konge som sto klar til å surfe på flodbølgen. Bevisst eller ubevisst.

Polariserende salamandre

Skal demokratene slå Trump, bør de vite hvordan og hvorfor han ble valgt. Eller? Trump knuste den gamle jernloven om at du må legge deg inn mot midten for å bli amerikansk president. Betyr det at Elisabeth Warren og Bernie Sanders har en sjanse, på tross av at venstrevridde kandidater alltid har betydd katastrofe for demokratene? Eller knuste Trump bare jernloven for seg selv, slik at det fortsatt er den hypermoderate Biden som gjelder?

Men hvordan fikk Trump opphevet jernloven?

Trump kan innlede takkelisten sin med Elbridge Gerry, guvernøren i Massachusetts fra 1810 til 1812. Han innledet nemlig tradisjonen med å tegne om grensene mellom valgkretsene slik at det var avgjort på forhånd hvilket parti som ville vinne i hvert enkelt distrikt, og slik at valgkretsene etter hvert så ut som sprikende salamandre. Derav Gerry-mandering.

På 2000-tallet dro republikanerne dette så langt at det ble umulig for fornuftige sentrumspolitikere å bli valgt inn i Kongressen.

Polariseringen gjorde enhver form for konsensus umulig. Høyresiden gikk mot høyre og stemte imot alt av Obamas politikk. Ikke fordi den stred mot landets beste, men fordi det var Obamas politikk. De gikk fra styring til sabotasje.

Te-partiet som ramlet inn i Kongressen hadde en uvurderlig evne til å skape begeistring i egne rekker, og null evne til å samarbeide. Eller vinne 50,1 prosent på landsbasis. I et slikt klima kan ikke lenger en moderat republikansk velger stemme på en demokratisk kandidat, samme hvor mye hun avskyr den grafsende Trump.

Hvor Teflon-Trump styrket sine sjanser for hver tabbe han gjorde, var Clinton avhengig av et helt feilfritt løp

Selv om finanskrisen hadde forsterket de økonomiske forskjellene og skapt et lag av velgere som følte seg usett, var det fortsatt bare 20 prosent som støttet Trump. Men polariseringen ga populisten springbrettet han trengte for å hoppe fra 20 til 50 prosent.

Dobbeltmoral som døråpner

Men burde ikke et folk med verdensrekord i forventninger til politikernes seksualmoral ha stanset Trump? Ikke nødvendigvis. Helt siden landet ble befolket av puritanerne på Mayflower-skuta og andre religiøse flyktninger på 1600-tallet, har USA levd med en paradoksal paralleltro på vitenskap og Adam og Eva. Denne kognitive kollisjonen har gjort fasade viktigere enn faktisk livsførsel.

Politikere har sidesprang i alle land, men i Europa er de ikke forpliktet til å predike familieverdier. Jeg elsker amerikanere, men avstanden mellom liv og lære kan ha blitt så avgrunnsdyp at det torpederer betydningen av sant og usant.

Når det er greit å ha deg med så mange du vil, så lenge du kan vise fram ei dydig kone og en stor barneflokk, er det kanskje lettere å kjøpe en sex-trakasserende kandidat og hans åpenbare løgner.

Udugelighet som dyd

Men hvorfor ble ikke Trump stoppet av det mange mente var åpenbar udugelighet? Under valgkampen i 2000 sjarmerte George W. Bush med sine kledelige kunnskapshull i debattene med den allvitende tørrpinnen Al Gore. Som president reklamerte Bush med at han ikke gadd å lese dokumenter.

Og det forslitte munnhellet om at all PR er god PR, som aldri har vært helt sant, ble helt sant

Han delegerte bort ansvar for viktige, men «kjedelige» saker, og han tok beslutninger basert på instinkt framfor fakta. På et merkelig vis fikk han dette etablert som moderne lederegenskaper. Han banet veien for en kandidat som skulle få ham selv til å se ut som et vidunderbarn.

Al Gore og andre blodfattige politikere må også ta sin del av skylda. Gore greide det samme kunststykket som Hillary Clinton, nemlig å tape for en kandidat som velgerne betraktet som langt mer uvitende og udugelig. Også den opportunistiske sabotasjen mot Obama har bidratt til inntrykket av en velfrisert og kjedelig politikerklasse som kommuniserer med seg selv og er ute av stand til å bevege massene.

Det er himmelvid forskjell mellom Trump og Obama. Men i havet av anorektiske alternativer har de begge gitt velgerne kjøtt, smak og farge.

Comey og klossete Clinton-er

Hillary Clinton gjorde ingen elendig valgkamp. Men som kvinne, og attpåtil sterk kvinne, var hun i besittelse av historiens minste tabbekvote. Hvor Teflon-Trump styrket sine sjanser for hver tabbe han gjorde, var Clinton avhengig av et helt feilfritt løp.

Valget var så jevnt at legebeslutningen om å la henne delta under 11. september-markeringen, hvor hun kollapset, kan ha vært avgjørende. Det samme gjelder FBI-sjef Comeys misforståtte pliktfølelse da han åtte dager før valget gjenåpnet etterforskningen av hennes e-poster.

For Trump var det denne griseflaksen som perfeksjonerte den perfekte stormen.

Clintons ektemann hadde vært en populær president, særlig blant svarte velgere, uten at det ga kona drahjelp. Økonomien hadde vokst under Bill, men han hadde leflet med de rike og bidratt til finanskrisen og industriarbeidernes følelse av utenforskap. Han hadde satt millioner av svarte i fengsel. Dette rammet ikke Teflon-Bills egen popularitet, men det hjemsøkte Hillary tjue år seinere.

Pressens dekning av Trump kan ha vært den første falske nyheten

Joe Biden har stått for den samme politikken som Bill, men ironisk nok er hans støtte størst hos svarte velgere. Biden mot Trump kan bli teflon mot teflon.

Pressen presset ham frem

Få hater Trump mer enn liberale journalister og skaperne av moderne medie-remedier som Facebook og Twitter. Men disse har gjort mer for Trump enn noen andre. Riv ruskende algoritmer og strømmen av persontilpassede nyheter har forsterket polariseringen og den enkelte velgers enighet med seg sjøl. Og forkludret skillet mellom løgn og virkelighet ytterligere.

At den usannsynlige Donald sto parat i det herrens år 2016 til å flyte på den nye teknologien var flaks for ham, men også en historisk hendelse på linje med da Martin Luther utnyttet boktrykkerkunsten og Hitler radioen og filmavisen.

Orkanen av hell og tilfeldigheter som blåste Trump inn i Det hvite hus bør ikke forlede oss til å tro at proteksjonismen og fremmedfrykten har vunnet én gang for alle.

Kanskje bør ikke demokratene gå seg vill i taktiske overveielser om hvorvidt de skal gå til venstre eller bli i midten. Kanskje bør de ikke kaste bort tid på å lete etter den mest «valgbare» kandidaten, slik de gjorde med Gore i 2000 og Kerry i 2004.

Kanskje lønner det seg mest å peke på den de liker best. En kandidat med kjøtt, farge og smak. Et lederemne med glimt i øyet og en plan for landet.