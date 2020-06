Trump fillerister New York

Presidenten fyrer løs etter en mareritt-natt i New York.

NEW YORK (Nettavisen): New York fikk kraftig gjennomgå mandag kveld og natt til tirsdag, da pøbler plyndret flere av butikkene på Manhattan.

I en Twitter-melding tirsdag ettermiddag, går president Trump kraftig til angrep på guvernør Andrew Cuomo og personene som sto bak plyndringen i byen.

- Gårsdagen var en forferdelig dag for Cuomo Brødrene. New York gikk tapt til plyndrere, kjeltringer, Radikale Venstre og alle andre former for galninger og avskum. Guvernøren nekter å akseptere mitt tilbud om en dominerende nasjonalgarde. NYC ble revet i filler. Samtidig, målingene til Fredo er ned med 50 %! skriver Trump.

Med Cuomo-brødrene mener presidenten de Andrew Cuomo, som er guvernør i New York, og broren Chris Cuomo, som er programleder på CNN.

«Fredo» er en nedsettende betegnelse som Trump jevnlig bruker på Chris Cuomo, som nylig er blitt frisk etter å ha vært smittet av koronaviruset.

På sosiale medier ligger det nå ut mange videoer av plyndrere som forsyner seg av varer fra luksusbutikker rundt om på Manhattan.

Det var innført portforbud i New York natt til tirsdag fra klokken 23 til 05. Totalt var rundt 8000 politifolk rundt om i gatene i New York for å sørge for ro og orden, men likevel ble det meldt om plyndring flere steder i byen.

Tirsdag blir det på nytt innført nytt portoforbud i New York, da fra klokken 20 til 05.