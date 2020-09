Trump forblir president uansett valgresultat

Trump kommer ikke til å akseptere et valgnederlag. Uansett hvor stort det er. For ham er det utenkelig å gå inn i historiebøkene som en president som bare satt en periode.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Jeg husker da Trump ble valgt og mange rundt meg lurte på om dette kom til å gå bra.

Da var ekspertene enige om at vi kunne sove godt om natten. Dette kom til å gå bra fordi USA har så sterke institusjoner, en så tydelig maktfordeling og en nærmest genetisk refleks for «checks and balances».

Les også: Faktasjekk torpederer påstanden om Trump

Mektig mann med begrensninger

Den amerikanske presidenten er verdens mektigste person, men det er likevel mange begrensninger når det gjelder hva han eller hun kan foreta seg.

Å havne i gruppe med Jimmy Carter (1977-1981) og George H. W. Bush (1989-1993) er uutholdelig for Trump. Det er verre enn å bli fratatt viagraen.

Det sa ekspertene da. Og jeg var i stor grad enig. Nå vet jeg bedre.

Senest tirsdag denne uken sa Trump til sine supportere at de skulle se opp for «thieving, and stealing and robbing» på valgdagen. Tyveri, stjeling og ran, der altså.

Og supportene jubler som om Trump på egen hånd har utviklet en effektiv korona-vaksine.

Han har tidligere sagt at postvesenet, som skal sikre at forhåndsstemmene kommer trygt frem, er udugelige og at alle stater som har en demokratisk guvernør må sees ekstra i kortene siden de ikke på noen måte er til å stole på.

Les også: Midt i intervjet begynte Trump å skryte: - Våpen ingen har sett eller hørt om før

Absurde påstander

Kort sagt, Trump gjør alt han kan for å undergrave institusjonene som har en rolle i valget.

Og så lenge demokratenes Joe Biden har overtaket på meningsmålingene, kommer Trump til å fremme stadig mer absurde påstander.

På et eller annet tidspunkt kommer han til å be militsene som støtter ham om å bunkre opp med ammunisjon og være klar til å innta gatene dersom «failing institutions» tar fra ham hans velfortjente seier.

Her kan du lese flere innlegg av Simen A. Johannessen.

Meg og mitt ego og ettermæle

Dette handler selvsagt ikke om at Trump mener han har mye ugjort som politiker. Faktisk har han ingen klare tanker om hva han vil oppnå de neste fire årene. Han kommer i hvert fall ikke på en eneste substansiell ting når han blir spurt. Kanskje bortsett fra å kutte skattene enda litt mer. Ikke at jeg tror at det plager ham. For ham handler valget, som alt annet, om han selv og hans ego og ettermæle.

Les også: De villeste konspirasjonsteoriene: Mener denne milliardæren står bak koronaviruset (+)

The one hit wonder

I amerikanske etterkrigshistorie finnes det to typer presidenter, de som vant én gang og de som vant to ganger. Å være en «one-term president» er et stort nederlag, nærmest uansett hva du har fått til politisk. I historiebøkene blir du husket som en taper. A LOSER!

Å havne i gruppe med Jimmy Carter (1977-1981) og George H. W. Bush (1989-1993) er uutholdelig for Trump. Det er verre enn å bli fratatt viagraen.

I Trumps verdensbilde vil alt han har fått til i livet bli glemt og han vil stå igjen som en taper, en pingle, en som ikke lykkes.

Les også: Må Trump hentes ut av Det hvite hus?

Og så lenge demokratenes Joe Biden har overtaket på meningsmålingene, kommer Trump til å fremme stadig mer absurde påstander.

Det er skremmende hvor lite motbør Trump får når han undergraver USAs viktige institusjoner. CNN sender ut sine klagesanger og folk rister på hodet. Men stort sett får han holde på. Man tenker kanskje at den sunne fornuft, eller hva det nå er, vil seire til slutt.

Les også: USA styres av oldinger: Et politisk skrekk-kabinett

Advokater, våpen eller ren galskap

Jeg vet ikke om det blir advokatenes innsats, våpen eller ren galskap som fører til at Trump får en ny og siste periode. Det jeg vet er at The Donald ikke på noe tidspunkt kommer til å akseptere et valgnederlag.

Kanskje er det tryggest å fylle opp kjelleren med hermetikk og være forberedt på det verste.