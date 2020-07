Trump forener motstanden

Biden vinner fordi demokratene denne gang har ett, enkelt og samlende budskap å mobilisere alle sine velgere på: La oss bli kvitt Trump!

Ett hundre dager igjen. Denne uken passerte vi akkurat den milepælen i marsjen mot et nytt amerikansk presidentvalg.

VG benyttet anledningen til å spørre 100 nordmenn om hvem de tror vinner. De 100 har varierende innsikt i amerikansk politikk, men er rimelig enige: bare 17 prosent av dem tror Donald Trump vinner valget.

Det er omtrent den samme seierssjanse USAs mest anerkjente valgnettsted, fivethirtyeight.com, ga Trump 100 dager før valget i 2016. Dette som en liten påminnelse om at 100 dager er lang tid i et lands valgsyklus.

Gull-lotto

Det meste tyder likevel på at Trump denne gang taper.

Det er flere årsaker til det. Den ene er at hans seiersmargin i 2016 var ekstremt smal. Han vant med noen få tusen stemmer i akkurat de folkerike statene han trengte å vinne, det var omtrent som å vinne i gull-lotto.

Få gjør det to ganger på rad, og Trump må ikke bare holde på alle sine velgere fra sist, han må skaffe seg flere. I Michigan for eksempel, der Trump vant med 0,23 prosent, har antall ikke-hvite velgere økt med 2, 1 prosent siden 2016.

Samme trend ser vi i alle de 15 kamp-statene der valget antakelig avgjøres: Andelen hvite velger faller, og størst er fallet for hvite uten høyere utdannelse.

Det vil derfor ikke være nok for Trump å beholde basen sin. Han må utvide den, og lite tyder i dag på at han evner det.

Den andre hovedårsaken er at 2020 definitivt ikke er 2016.

Den gang hadde demokratene en unikt upopulær kandidat, det verste du kan si om årets er at han er kjedelig.

Kvinner i forstedene

USA er nå midt inne i en dødelig epidemi, som det store flertall av amerikanere mener Trump har håndtert grusomt dårlig.

Trumps fremste kort så langt, økonomien, er i fritt fall og det er akkurat nå omtrent like mange som mener Biden er best egnet til å takle den som ham.

DEMOKRATENES PRESIDENTKANDIDAT: Joe Biden.

Og ikke minst; Trump er ikke lenger mannen utenfra som skal fikse systemet. Han har hatt fire år med bråk, uro og stadig nye bevis på egen inkompetanse. Noe stadig flere amerikanere synes å ha gått lei av.

Ikke minst gjelder dette kvinner i forstedene. I Norge er vi vant til at kvinner stemmer lengre til venstre enn menn, i USA er det ofte omvendt.

Kvinner i forstedene har lenge vært kjernevelgere for det republikanske parti, og et flertall av dem stemte på Trump i 2016. Nå leder Biden blant disse kvinnene med 25 prosentpoeng.

Han har en nesten like stor ledelse blant en annen kjernegruppe for republikanerne, eldre velgere som også foretrakk Trump i 2016.

Lov-og-orden

Trump er fullstendig klar over at dette kan koste ham valget, og har rettet mye av sin nye lov-og-orden-retorikk mot nettopp disse kvinnene.

De har ofte flyttet til forstedene for å komme unna kriminaliteten i byene. Tradisjonelt har de derfor støttet kandidater som ønsker hardere straffer og mer politi.

Men også det er i endring. I en fersk meningsmåling fra Monmouth svarer 59 prosent av kvinnene at politiet oftere mishandler svarte enn hvite menn, en dobling siden 2016.

Langt flere hvite enn før deltar også i demonstrasjonene mot rasisme, så Trumps totale avvisning av problemet appellerer neppe like godt til disse velgerne i år.

I tillegg kommer hans vulgaritet og utallige kvinnefiendtlige utsagn og handlinger.

Kan snu

Dette betyr ikke at Trump er dømt til å tape.

Det kan komme en vaksine før valget, eller Trump får sving på økonomien igjen. Men i dagens totale kaos er det ekstremt lite som tyder på det.

Selv om meningsmålingene er blitt bedre på disse fire årene, kan de fremdeles undervurdere hans støtte. Men Clinton ledet aldri med så mye i de sentrale kjernegruppene av velgere som det Biden gjør nå.

Joe Biden er en gammel mann som er kjent for å tråkke i salaten. Men Trump står allerede med begge beina plantet i den.

Trump og republikanerne kommer til å gjøre alt de kan for å hindre minoritetsvelgere i å stemme, og siden valget er organisert på delstatsnivå vil de mange steder kunne lykkes med det.

Men demokratenes mobilisering synes å være så mye høyere nå enn i 2016 at det neppe er nok, det heller.

Trumps lille sjanse

Og da er vi ved det som kanskje er Trumps lille sjanse; at demokratiske velgere blir så sikre på seieren at mange nok holder seg hjemme, i en tid med smittefare og lange køer ved stemmelokalene.

For dette valget kommer i stort grad til å handle om hvem som lykkes best i å mobilisere sin velgerbase. De fleste velgere synes nemlig allerede å ha bestemt seg for hva de synes om Trump.

Dette er poenget til det nye stjerneskuddet innen amerikanske statsviteres favorittsport; valgspådommer, Rachel Bitekofer.

Bitekofer traff på nesten alle sine spådommer foran mellomvalget i 2018, basert på en ny modell som avviser den gamle «sannheten» om at valg avgjøres av kampen om velgerne i midten.

Det viktige nå er det hun kaller «negativ partiskhet», der alt handler om å stemme vekk den kandidaten man liker minst. Valget avgjøres dermed av hvem som lykkes best i få misfornøyde velgere til urnene.

Akkurat der har Trump en fordel ved at hans base både er homogen - den består i stor grad av hvite velgere uten høyere utdannelse - og stor - de utgjør ca. 45 prosent av velgerne.

De 55 resterende prosentene er en mye mer sammensatt gruppe, og nås ikke like lett gjennom ett, enkelt budskap. Det gjør dem klart vanskeligere å mobilisere.

Bitekofer tror likevel Trump kommer til å tape. Stort. Det spådde hun lenge før koronapidemien, og årsaken er at demokratene i år faktisk har ett, enkelt og samlende budskap å mobilisere alle sine velgergrupper på: La oss bli kvitt Trump!

Det store flertall av amerikanere synes da også å ha gått lei av Trump og hans koronahåndtering, og mye skal skje de neste 100 dagene før det endrer seg på noen avgjørende måte.