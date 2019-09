Trump foreslår pågripelse for forræderi

President Donald Trump foreslår at lederen for etterretningskomiteen, Adam Schiff, skal pågripes for forræderi.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

President Donald Trump trapper opp de verbale angrepene mot demokraten Adam Schiff og spør om han ikke bør pågripes og anklages for forræderi. Les også: Varslersaken kan ødelegge for Trumps største motstander, Joe Biden Schiff leder etterretningskomiteen i Representantenes hus og har en sentral rolle i riksrettsprosessen mot Trump. I forrige uke innledet han en høring i Kongressen der han hermet etter Trumps talemåte og fremstilte ham som en mafiaboss som forsøker å presse Ukrainas president til å etterforske Joe Biden. Adam Schiff leder etterretningskomiteen i Representantenes hus og har en sentral rolle i riksrettsprosessen mot Trump. Foto: REUTERS/Leah Millis De siste dagene har Trump langet ut mot Schiff i flere Twitter-meldinger, og mandag tok han ordkrigen enda et skritt videre, ifølge nyhetsbyrået Reuters. – Representant Adam Schiff diktet på ulovlig vis opp en FALSK og forferdelig uttalelse, latet som om den var min og den viktigste delen av min samtale med den ukrainske presidenten og leste den høyt for Kongressen og det amerikanske folket. Det hadde ingenting å gjøre med hva jeg sa i samtalen. Arrestasjon for forræderi? spør Trump på Twitter. Trumps angrep på politiske motstandere har blitt stadig krassere siden demokratene i Kongressen varslet riksrettsprosess mot Trump på grunn av en varslersak tirsdag. I varslerrapporten vises det spesielt til en samtale Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i juli, der Trump ber sin ukrainske motpart om å etterforske demokraten Joe Biden, som er en av favorittene til å bli Trumps hovedmotstander i neste års presidentvalg. Trump har også anklaget den anonyme varsleren og personene som ga ham informasjon, for å være en spioner og antydet at de har begått forræderi. Les også Varslersaken kan ødelegge for Trumps største motstander, Joe Biden (©NTB)