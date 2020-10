President Donald Trump forlater sykehuset mandag kveld.

NEW YORK (Nettavisen): Det opplyser presidenten selv i en Twittermelding mandag kveld. Se direkte øverst i saken: Pressekonferanse med legene til Trump

- Jeg kommer til å forlate fantastiske Walter Reed Medical Center i dag klokka 18:30. Føler meg veldig bra! Ikke vær redd for Covid. Ikke la det dominere livet ditt. Vi har under Trump-administrasjonen utviklet noen virkelig gode medisiner og kunnskap. Jeg føler meg bedre enn for 20 år siden! skriver presidenten på Twitter mandag kveld.

Kort tid etter Twitter-meldingen gikk ut, får presidenten kritikk for å ha skrevet at folk ikke bør være redde for koronaviruset.

- Fortell det til menneskene som døde. Eller mistet lungekapasitet og fremdeles ikke kan gå opp en trapp måneder etter å ha vært syk. For noe tull, skriver en person på Twitter.

Flere andre reagerer også sterkt på uttalelsen.

Lege: - Det er galskap

I helgen fikk Trump også massiv kritikk etter å ha forlatt sykehuset i en bil for å ta seg en runde og hilse på tilhengere som hadde samlet seg utenfor.

President Donald Trump forlater sykehuset mandag kveld. Foto: Tia Dufour/The White House via AP

– Presidentens SUV er ikke bare skuddsikker, men den er hermetisk forseglet mot kjemisk angrep. Risikoen for COVID19-overføring inne i bilen er så høy som den kan få blitt bortsett fra under medisinske prosedyrer. Uansvarligheten er forbløffende. Tankene mine går til Secret Service som blir tvunget til å spille dette spillet, uttalte doktor James P. Phillips, en lege ved Walter Reed-sykehuset hvor Trump blir behandlet for covid-19.

Trump slår tilbake

I en Twitter-melding på mandag slår Trump tilbake mot kritikken.

- Det rapporteres at media er opprørt fordi jeg satte meg i et sikkert kjøretøy for å si takk til de mange fans og støttespillere som sto utenfor sykehuset i mange timer, og til og med dager, for å gi respekt for presidenten sin. Hvis jeg ikke gjorde det, ville media sagt UHØFLIG !!! skriver presidenten på Twitter.

Presidenten har vært innlagt på sykehus siden fredag etter at han testet positivt for koronaviruset sist torsdag.

USA er det landet i verden som er hardest rammet av koronapandemien når det kommer til antall dødsfall. Nærmere 215.000 mennesker er døde etter å ha blitt smittet av viruset, ifølge Worldometers.

Antall registrerte smittede er over 7,6 millioner.